Чернично-фиолетовые и изумрудные шубы привезёт в Читу «Кировская фабрика»

«Кировская меховая фабрика» привезёт модели норковых шуб необычных чернично-фиолетовых, насыщенно синих и изумрудных цветов с 14 по 18 августа на ярмарке-выставке в Музейно-выставочном центре Забайкальского края. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 13 августа представитель компании.

«Мы привезём шубы натуральных тонов коричневого или махагонового — капучино, мокко, горячий шоколад, ореховый; чёрного — графит, мокрый асфальт, блэк лама; пудрового — светло-розовый, жемчужно-розовый. Также будут представлены шубы необычных оттенков: изумрудный, насыщенно синий, чернично-фиолетовый, синевато-чернильный», — уточнил собеседник агентства.

Любую шубу можно будет приобрести со скидкой 20% по промокоду с официального сайта компании-производителя. Выставка-ярмарка будет работать с 14 по 18 августа в Музейно-выставочном центре Читы по адресу: Чкалова, 120а.