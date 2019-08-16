Ростехнадзор выдал Быстринскому ГОКу заключения о соответствии по 10 этапам строительства

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Быстринский горно-обогатительный комбинат получил от Ростехнадзора заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации по 10 этапам строительства, ещё 12 этапов проходят проверку ведомства, сообщили ИА «Чита.Ру» 16 августа в пресс-службе ГРК «Быстринское».

«Такие документы уже получили оба карьера — Верхне-Ильдиканский и Быстринский-2, а также отвалы и все дороги горнотранспортного комплекса. Полностью сданы объекты электроснабжения. Проверку проходят объекты водоснабжения, комплекс подготовки руды. Всего предстоит пройти ещё 12 этапов», — приводятся в сообщении слова начальника управления капитального строительства ООО «ГРК «Быстринское» Андрея Виноградова.

Комплекс Быстринского ГОКа насчитывает более 250 зданий и сооружений. В эксплуатацию они вводятся постепенно — в 49 этапов, параллельно с пусконаладочными работами. Первым в эксплуатацию был введён цех сушки магнетитового концентрата.

Строительство Быстринского ГОКа началось в 2013 году, в октябре 2017 года начались пусконаладочные работы. В 2013 году Быстринский ГОК получил положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство комбината как единого объекта. В 2017 году с появлением новых, более современных образцов горной техники и изменением технологий отработки карьеров проект претерпел незначительные корректировки. Поэтому проектная документация ГОКа вновь прошла государственную экспертизу.

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