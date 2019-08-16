Ярмарка студий и секций с записью детей пройдёт в «Фортуне» в Чите 17 августа

Ежегодная большая ярмарка студий и секций дополнительного образования (3+) пройдёт в торгово-развлекательном центре «Фортуна» в Чите 17 августа, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 августа представитель центра.

«Узнать о возможностях дополнительного образования, а также сразу записать детей можно будет в одном месте. Здесь будут представлены школы балета и футбола, модельные, рукодельные и изостудии, курсы скорочтения, танцевальные центры, интеллектуальные клубы, вокальные группы и спортивные секции», — рассказал собеседник агентства.

Для гостей преподаватели студий проведут 30 бесплатных мастер-классов. Дети смогут поучаствовать в викторине на английском языке, поиграют на гитаре и споют под руководством профессионального вокалиста, узнают основы ментальной арифметики и попробуют сесть на шпагат. Футбольная школа покажет мастер-класс по набиванию мячей, а психологический центр проведёт тренинг.

Начало ярмарки — в 14.00.

«За участие в мастер-классах дети смогут получить подарки — бесплатные занятия и сертификаты на обучение. В конце мероприятия гостей ярмарки ждёт концерт», — добавил представитель «Фортуны».