Новая большая бьюти-зона корейской косметики Korea Like откроется 24 августа в Чите
Официальное открытие нового большого отдела сети магазинов корейской косметики Korea Like в Чите пройдёт 24 августа в торговом центре «Фортуна», сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 августа представитель сети.
«Наша новая, большая и стильная бьюти-зона Korea Like распахнёт свои двери в торговом центре «Фортуна». Каждого покупателя ждут подарки, скидки и ещё больше натуральной, органической косметики. Красота начинается со здоровой, идеальной кожи. Поэтому в нашем магазине можно найти только органические средства по уходу за кожей и натуральную декоративную косметику», — уточнила собеседница агентства.
Кроме того, сеть Korea Likе запустила интернет-магазин korealike75.ru для того, чтобы покупателям было ещё удобнее найти необходимый им товар и посмотреть его наличие в любом из магазинов, а при заказе от тысячи рублей магазин бесплатно доставит покупку на дом. Также ознакомиться с ассортиментом Korea Like можно в Instagram.
*Корея Лайк
ИП Карасова Юлия Владимировна. ОГРНИП 316753600059553.
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