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«Пеко» в Чите обрушил цену на сахар до 27 рублей за кг до 31 августа

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Интернет-магазин «Пеко» в Чите обрушил цену на сахар до 27 рублей за килограмм только до 31 августа, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 21 августа представитель компании.

«Мы снизили цены на один из самых востребованных летних товаров в два раза. Весовой сахар «Кристалл», расфасованный в трёхкилограммовые мешки, будет стоить 27 рублей вместо 53,41 рубля до конца августа», — рассказал собеседник агентства.

Сахар можно приобрести не более шести килограммов в одни руки при заказе от 1,5 тысячи рублей. К тому же, покупатель получит бесплатную доставку.

В интернет-магазине можно заказать молочные и мясные продукты, морепродукты, свежие овощи, детское питание, крупы, напитки и многое другое по оптовым ценам и с доставкой. Для этого нужно выбрать необходимые товары на официальном сайте.

Больше информации — в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники». Телефон для справок: 8-914-145-50-54.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
«Пеко» – это интернет-магазин с доставкой до двери от одной из крупнейших оптовых компаний Забайкальского края. Бесплатная доставка в отдалённые районы Читы действует на покупки от 1 тысячи рублей, в Агинский, Акшинский, Карымский, Кыринский, Оловяннинский, Ононский, Улетовский, Хилокский районы края – от 3,5 тысячи рублей.
 
Пеко, торговая компания, ул. 3-я Шубзаводская, 11
  • 8 (3022) 21-99-96

ООО «Торговая компания «Пеко». ОГРН 1147536008894. Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 73.

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