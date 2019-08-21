«Пеко» в Чите обрушил цену на сахар до 27 рублей за кг до 31 августа

Интернет-магазин «Пеко» в Чите обрушил цену на сахар до 27 рублей за килограмм только до 31 августа, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 21 августа представитель компании.

«Мы снизили цены на один из самых востребованных летних товаров в два раза. Весовой сахар «Кристалл», расфасованный в трёхкилограммовые мешки, будет стоить 27 рублей вместо 53,41 рубля до конца августа», — рассказал собеседник агентства.

Сахар можно приобрести не более шести килограммов в одни руки при заказе от 1,5 тысячи рублей. К тому же, покупатель получит бесплатную доставку.

В интернет-магазине можно заказать молочные и мясные продукты, морепродукты, свежие овощи, детское питание, крупы, напитки и многое другое по оптовым ценам и с доставкой. Для этого нужно выбрать необходимые товары на официальном сайте.

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