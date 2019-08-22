Новый четырёхзальный кинотеатр «Россия» откроется в центре Читы к концу года

Четырёхкинозальный кинотеатр «Россия», в одном из которых будут раскладные кресла и обслуживание официантов, откроется в ноябре-декабре на улице Новобульварной в Чите, сообщил 22 августа корреспонденту ИА «Чита.Ру» владелец Алексей Серебренников.

«Один из залов vip. На 24 места с креслами трансформерами, которые будут превращаться в кровати. Будет предложено обслуживания официантов. Второй зал на 100 мест с Flat экраном. В другом зале — на 50 мест — также будет установлен Flat экран, а также будут оборудованы места для инвалидов-колясочников. Помимо этого мы закупили дорогостоящее оборудование, которое позволит в этом зале смотреть, слышать и видеть фильмы слабослышащим и слабовидящим людям», — уточнил Серебренников.

По его словам, сейчас все фильмы выпускаются с такой возможностью, но кинотеатры не тратятся на закупку этого дорогостоящего оборудования.

«Самый большой зал на 200 мест оборудован звуковой системой Atmos. Это более качественный звук. В этом же зале будет 4-К кинопроектор, эквивалентный лазерным кинопроекторам последнего поколения», — уточнил Алексей Серебренников.

Он добавил, что на первом этаже кинотеатра будут фуд-корт, кинобар, ресторан и детский развлекательный центр «Динозаврия».