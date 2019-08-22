Новый четырёхзальный кинотеатр «Россия» откроется в центре Читы к концу года

ещё
0 0 0 0 0 0 0 0
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
НОВОСТИ
19 ДЕКАБРЯ 2019
Глава управления лесничествами Забайкалья подозревается во взяточничестве 4
«Чиновник-чёрт высасывает бюджет» — Рисунок из Забайкалья стал одним из лучших в РФ 5
Скидку на посуду, автотовары, бытовую технику получит обладатель купона «Галамарт» в Чите
Минтруд РФ признал кадровый проект «Забайкальский призыв» одним из лучших в стране 9
РСТ в Забайкалье определилась с тарифом за вывоз мусора 31
Минэкономразвития: Административное давление на бизнес снижается, работы продолжатся
76-летний пенсионер пропал 5 дней назад в районе Забайкалья 2
Около 400 человек пришли на запуск новогодней иллюминации на пл. Декабристов в Чите 41
«Нефтемаркет» ограничил продажу топлива жителям Забайкалья из-за сбоя ж/д поставок
Обыски прошли в управлении лесничествами Забайкалья после задержания директора 7
Следователи зафиксировали побои у расстрелявшего в Горном 8 солдат Шамсутдинова - СМИ 25
Конференция для фермеров о маркировке, кассах, грантах, системе «Меркурий» пройдёт в Чите
Первый центр онкологической помощи открылся в Забайкальском крае 7
Глава транспортной фирмы в Чите из-за угрозы колонией вернул скрытые от налогов 7,1 млн р. 7
Бижутерию из Италии, декор интерьера и подарки к Новому году представил Present в Чите
Дед Мороз с конкурсами и подарками поедет в новогоднем троллейбусе по Чите 3
Более сотни ёлочных базаров откроются в Чите 20 декабря 9
Новый руководитель ВТБ в Забайкалье рассказал о планах развития банка
Больше 1,2 тысячи читинцев подписались за парк вместо новой многоэтажки в Сосновом Бору 12
ДТП с троллейбусом сковало движение по ул. Ленина — от вокзала до Сувениров едут 40 мин. 1
Скорому заживлению, избавлению от боли и омоложению организма поможет PRP-терапия в Чите
Уголовное дело Кирилловой и Паздникова передали для расследования в Москву 10
Силовики задержали главу управления лесничествами Забайкалья 13
Корпоративы по специальным сниженным ценам проведёт 22, 23, 24 и 30 декабря Bacchus в Чите
«Искусство в защиту животных» 22 декабря покажут в Чите 6
Кургузкин намерен оптимизировать администрацию Читинского района без сокращения штата 8
Житель Балея пойдёт под суд по делу о попытке сбыта золота на 3,7 млн р. 9
Гайдук выступил против закона о льготах конфессиям: «Нет денег на такие подарки» 33

Новый четырёхзальный кинотеатр «Россия» откроется в центре Читы к концу года

,
фото предоставлено владельцем кинотеатра
Фото: фото предоставлено владельцем кинотеатра
1
предоставлено владельцем
на фотографии владелец кинотеатра Алексей Серебренников и управляющий Андрей Ковалевский
Фото: предоставлено владельцем
2
фото предоставлено владельцем кинотеатра
Фото: фото предоставлено владельцем кинотеатра
3
фото предоставлено владельцем кинотеатра
Фото: фото предоставлено владельцем кинотеатра
4
фото предоставлено владельцем кинотеатра
Фото: фото предоставлено владельцем кинотеатра
5
фото предоставлено владельцем кинотеатра
Фото: фото предоставлено владельцем кинотеатра
6
фото предоставлено владельцем кинотеатра
Фото: фото предоставлено владельцем кинотеатра
7
фото предоставлено владельцем кинотеатра
Фото: фото предоставлено владельцем кинотеатра
8
фото предоставлено владельцем кинотеатра
Фото: фото предоставлено владельцем кинотеатра
9

Четырёхкинозальный кинотеатр «Россия», в одном из которых будут раскладные кресла и обслуживание официантов, откроется в ноябре-декабре на улице Новобульварной в Чите, сообщил 22 августа корреспонденту ИА «Чита.Ру» владелец Алексей Серебренников.

«Один из залов vip. На 24 места с креслами трансформерами, которые будут превращаться в кровати. Будет предложено обслуживания официантов. Второй зал на 100 мест с Flat экраном. В другом зале — на 50 мест — также будет установлен Flat экран, а также будут оборудованы места для инвалидов-колясочников. Помимо этого мы закупили дорогостоящее оборудование, которое позволит в этом зале смотреть, слышать и видеть фильмы слабослышащим и слабовидящим людям», — уточнил Серебренников.

По его словам, сейчас все фильмы выпускаются с такой возможностью, но кинотеатры не тратятся на закупку этого дорогостоящего оборудования.

«Самый большой зал на 200 мест оборудован звуковой системой Atmos. Это более качественный звук. В этом же зале будет 4-К кинопроектор, эквивалентный лазерным кинопроекторам последнего поколения», — уточнил Алексей Серебренников.

Он добавил, что на первом этаже кинотеатра будут фуд-корт, кинобар, ресторан и детский развлекательный центр «Динозаврия».

НазадВперёд
46 отзывов
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Новый четырёхзальный кинотеатр «Россия» откроется в Чите не раньше конца декабря 60

Часы-куранты установили на новом кинотеатре «Россия» в центре Читы 67

Минкульт предложил забайкальцам выбрать три фильма для показа в «Ночь кино» 6

12 новых кинозалов и 5 виртуальных концертных залов появятся в Забайкалье к 2024 г. 3

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Силовики задержали главу управления лесничествами Забайкалья 10618

Уголовное дело Кирилловой и Паздникова передали для расследования в Москву 4224

Следователи зафиксировали побои у расстрелявшего в Горном 8 солдат Шамсутдинова - СМИ 3556

Обыски прошли в управлении лесничествами Забайкалья после задержания директора 3096

ДТП с троллейбусом сковало движение по ул. Ленина — от вокзала до Сувениров едут 40 мин. 2765

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Общественница Валентина Дымченко получила «Звезду Дальнего Востока» от Трутнева 88

Депутаты Забайкалья согласились дать льготы на тепло религиозным организациям 56

«Неважно, сколько — работают достойно»: Томских отказался обсуждать зарплаты учителей 39

Около 400 человек пришли на запуск новогодней иллюминации на пл. Декабристов в Чите 39

Осипов поручил решить топливный кризис в Ононском районе 35

Основное сообщение

Вспомогательное сообщение

Перетащите файлы сюда

Добавить
  • Отзывы
  • Правила
Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Нам купол-шапито нужен, хотя перед выборами и без него хорошего цирка хватает.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Кинотеатр это хорошо, только вот там гелик с бэхой акурат попрек улицы Бутина стоят.

Места для парковки там где будет? Подземку то хоть организовали?

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Это видимо первое заведение в Чите которое построили для отдыха людей,за 20 лет.Главное чтоб там потом не поселился какой нибудь народный ансамбль.  

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Для людей при капитализме, это что то новенькое? Всего лишь для извлечения прибыли.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Только для извлечения прибыли получается гораздо лучше для людей, чем якобы для людей при социализме

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

отличная новость! надеюсь, дело окупится за счет кроватей и официанток)

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Официантов! Хочу официантов!

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

А кинотеатр РОДИНА когда вернут горожанам ?

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Нет такого

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

вместе с ссср

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Никогда. "Родина" теперь шубами торгует

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

А когда вновь откроется легендарный кинотеатр "Родина"?

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Повышать культуру населения - это хорошо. Но что у Вас там с автомобильными парковками? Рядом школа, жилой дом, троллейбусное и автобусное сообщения. Плюс сужение проезжей части ул. Бутина выше ул. Новобульварная. Парковки на плане в одном месте, на стенде стройки в другом. А где и сколько парковочных мест будет для инвалидов? И вообще количество парковочных мест для посетителей данного культурного заведения будет соответствовать нормативам безопасности и комфорта? П - порядок

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

куда ты лезешь. Все пешком придут. Понял? Специалист с фабрики РТИ, никуда без тебя. 

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Согласна, так и есть. "Двери крепкие, петли хлипкие!"

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

пешком ходить надо, худее будете, полезнее для организма! а то приедут на машинах, заставят всё, пройти негде, возле Удокана уже прям на пешеходке машины ставят, по три ведра попкорна возьмут, жуют/шуршат/говорят, балаган, а не культурное заведение/ Пора уже привыкнуть, что есть надо дома! вы бы еще курицу тушеную с собой или шашлыки брали! а уж обслуживание официантами в кино- это редкостный бред

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

круто, чо

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Обещали, что там будет IMAX. Обманули.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

IMAX все равно бы в наш город не пошёл. Он открывается только в городах миллионниках. 

IMAX не захотят идти в Читу, наверное, потому что это для них не выгодно 

Так что🤷‍♀️

И я, кстати, ни разу не слышала, что в Чите откроется IMAX😂

Откуда вы эту информацию взяли?😂

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

А в Улан - Удэ почему существует кинотеатр IMAX? Далеко не миллионный город, в пределах 430 тысяч население!

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

"Хлеба и зрелищ! "   Старо как мир. Лежать и вкушать еще римские бездельники придумали. 

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

ух ты здорово,  а на кск тоже откройте пожалуйста

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Строится там. Напротив Абсолюта. Не кинотеатр, а торговый центр с кинотеатром. Должны были года три назад закончить. Но, видимо, у китайцев закончились деньги.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Щебень капут

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Гребень уже жалобы катает во все инстанции )) прокуратуру завалил туал бумагой 

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

А парковку у данного кинотеатра опять не предусмотрели. Все та же точечная застройка города. Ждите нагромождения машин и пробки на перекрестке Новобульварная-Бутина.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

И на подземную парковку зажались, вот вам и реальное отношение к будущему зрителю, а все остальное понты ни о чем.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Все хорошо, школу с 1 по 4 класс Постройте!

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Размерами он меньше Удокана, экранчики наверно, при наличии четырех залов размерами с экран для проектора. Какой уж там пафос. После Удокана самый большой экран в Бригантине. Вернули бы Родину, отбрав здание у никчемного балагана, и оставили бы его муниципальным как и Удокан, вот это действительно был бы подарок горожанам.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Что такое "почти лазерное изображение"? 

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Точку от лазерной указки видели? Вот почти такое же.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Это примерно как "почти настоящее".

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Вот казалось бы, хорошая новость, открылся кинотеатр, даже не ТЦ, будет куда сходить в центре кино посмотреть, а то ходить то некуда, но:

1) Парковка там на сколько? на 5-10 машин?, а по залам мест гораздо больше.

2) Там же школа рядом, я конечно понимаю в нашей стране образование государству не нужно, и расширять соответственно тоже школу не надо, ведь классы не переполнены и учатся в одну смену. А тут все таки прибыль.

3) Огорчает отсутствие плана застройки и развития города, лепят куда хотят нос к носу.

А так да, у нас есть кинотеатр, ух ты!

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Круто! Ждём!

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Аууу. молодцы. Не будет парковки - не будет и зрителей! На светофоры машины парковать.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Тебе парковка зачем? Ты пришёл отдохнуть,кино посмотреть,пивка глотнуть. Зачем тебе тачка выпившему?

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Я стесняюсь спросить, там и пивко будет? А как же рядом школа? 

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Там будет бар и ресторан. Неужели ты думаешь что народ будет в кабаке минералкой под названием"Кука" наслаждаться? Этой власти на всё плевать со Спасской башни.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

На Мавзолей похож

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Где он находится?

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Я, конечно, просто в шоке с комментариев выше! Сначала все жалуются, что в Чите нет мест, где можно отдохнуть и погулять с друзьями или семьёй, а потом, когда кто-то наконец-то решил сделать наш город лучше, построить классное место, так все сразу начинают жаловаться: «Нам не нравится!». 

Я, честно, не понимаю таких людей. Хочу наоборот сказать спасибо собственнику за такой красивый  проект. 

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Так тут написало и лайкнуло человек 100 в совокупности. Это из 300 тысяч населения и которых 50 тысяч потенциальных зрителей. То есть 0,2 %.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Да к тому же, на этом ресурсе традиция, всё обгаживать

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

А что, все 300 тысяч населения читают портал Чита.ру на ФБ? Зачем глупости пишете?

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

В Чите полно мест, куда может сходить человек с деньгами. Край не хватает мест, куда может сходить молодежь , не обремененная лишними 3-5 тыс. в кармане. Если в кармане бренчат 300 руб, а развлечься хочется, ну куда молодежь может пойти? Правильно, в пивбар или алкомаркет. За так называемым "пивом". Ну, откроют этот кинотеатр с постелями. Ни и что? Цены там будут не 100-200 руб, это факт. И что этот кинотеатр изменит? Как зависала молодежь с пивасом, тк и продолжит. А он будет стоять пустой, когда схлынет интерес.

Модерация
Комментарий заминусован посетителями. (показать)

Скорее открывайтесь, мы хотим к вам !

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

ПОПУЛЯРНОЕ
Р!

Реклама на сайте Заказать

ПОПУЛЯРНОЕ
Р!

Реклама на сайте Заказать

РАБОТА
Р!

Реклама на сайте Заказать

РАБОТА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Информационное Агентство «Чита.Ру». Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-71394 выдано 17.10.2017г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+