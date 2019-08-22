Долги дачников в Забайкалье превысили 23 млн. р. - «Читаэнергосбыт»

Просроченная задолженность садовых некоммерческих товариществ за электроэнергию перед компанией «Читаэнергосбыт» на август 2019 года превысила 23 миллиона рублей, сообщили ИА «Чита.Ру» 22 августа в пресс-службе компании.

Практически половину суммы составляют долги девяти злостных неплательщиков: СНТ №131 «Геодезист» — 2 миллиона рублей, ДНТ №36 «Сигнал» — 1,9 миллиона, СНТ №40 «Лесовод» — 1,3 миллиона, ДНТ «Светлый» -1,3 миллиона, СНТ «Биофабрика» -1,2 миллиона, ДНТ «Берёзка» — 1,2 миллиона, ТСН «Учитель» — 1,1 миллиона, ДНТ «Урожай» — 956 тысяч рублей, ДНТ «Монтажник» — 625 тысяч рублей.

После неудачных попыток мирно урегулировать вопрос погашения долгов с дачниками «Читаэнергосбыт» ограничил подачу электроэнергии в ДНТ «Берёзка», ДНТ «Урожай», СНТ «Биофабрика». Соглашение о реструктуризации задолженности компания заключила с СНТ «Учитель» 16 августа, куда после двух недель ограничения вернули электроэнергию. Также после получения уведомления об ограничении электроэнергии 19 августа СНТ «Монтажник» и подписал такое же соглашение.

Компания предупредила об ограничении электроэнергии ДНТ «Садовод», СНТ «Островок», ДНТ «Светлый». Для ДНТ «Геодезист», который не исполняет уже пятое соглашение на реструктуризацию задолженности, направлено уведомление о плановой дате ограничения на 16 сентября 2019 года.

«Более 100 СНТ и ДНТ в Забайкальском крае, а это большая часть, — добросовестные клиенты, 11 садоводческих и дачных товариществ, имевших долги, в течение сезона заключили с компанией соглашения о реструктуризации и исправно погашают задолженность. Например, ДНТ №139 Ручеёк, СОТ №33. Этого удалось добиться благодаря совместной работе энергетиков с председателями товариществ», — добавили в пресс-службе.

Читаэнергосбыт, ул. Бабушкина, 38

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