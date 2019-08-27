Скидку на школьный букет и подарок за скриншот новости подарит «Королевство цветов» в Чите
Сеть цветочных салонов «Королевство цветов» в Чите подарит скидку 20% на школьные букеты с 30 августа по 2 сентября, а предъявившим скриншот этой новости — дополнительный подарок, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 26 августа представитель сети.
«Мы приглашаем школьников, первоклассников и их родителей, которые хотят выделиться на школьном празднике и порадовать учителей самым красивым букетом. Для них с 30 августа по 2 сентября мы сделаем скидку 20%. Наши флористы составят не только интересные и яркие, но и удобные для детских рук букеты, а также композиции с использованием цветов и декоративных элементов на школьную тематику», — рассказал собеседник агентства.
Специально к праздничным дням флористы приготовят большой ассортимент готовых букетов на любой кошелёк, чтобы клиенты могли просто прийти и выбрать нужный без долгого ожидания
«Чтобы избежать магазинной суматохи и не толкаться в очередях, букет можно заказать заранее по телефону 8-914-500-5758 и забрать в одном из салонов сети. Сотрудники учтут все пожелания по его составлению», — добавил представитель сети.
За акциями цветочной сети можно следить в Instagram.
ИП Одинцова Светлана Николаевна. ОГРНИП 304753411900135.
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