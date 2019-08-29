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Пенной вечеринкой, супер-шоу и фейерверком подарков отметит 1 сентября «Страна Чудес» (0+)

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«Страна Чудес» 1 сентября в честь Дня знаний устроит огромный праздник — с пенной вечеринкой, впечатляющим шоу от Alive Fire, целым фейерверком подарков, прыжками на надувных батутах и катанием на каруселях и лошадях (0+). Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 29 августа сообщил представитель центра.

«Такое масштабное событие просто невозможно пропустить, ведь это будет, пожалуй, самый большой и яркий День знаний в городе. Взрослых и их детей ждёт премного крутого и интересного — выступления танцевальных и вокальных коллективов, живая музыка от ансамбля, танцы, песни, конкурсы, подарки, встречи со сказочными героями и необыкновенными ходулистами. А гвоздь программы — это супер-шоу от Alive Fire и пенная вечеринка, которая проводит уходящее лето», – рассказал собеседник агентства.

Как говорят в центре, этот большой и яркий праздник – то, что нужно перед наступающим учебным годом. Ведь перед тем, как отправиться за парты и учебники, стоит хотя бы день посвятить отдыху, веселью и безграничной радости. Поэтому «Страна чудес» ждёт всех читинцев 1 сентября в 15.00 на площади перед центром – будет много интересного и запоминающегося.

Следить за новостями и другими праздниками центра можно в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на официальном сайте.

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Страна чудес, детский развлекательный центр, ул. 6-й мкр, 2а
  • 8 (3022) 21-19-98
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Не пропускаем всей семьей почти ни одного праздника, и в этот раз обязательно пойдем! Уверена будет как всегда круто!

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Хорошо, что 1 сентября вышло на воскресенье! Все на выходных! Надо сходить с ребёнком на праздник, в этом центре всегда весело проходят мероприятия. 

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Пенная вечеринка интересненько! Ещё и бесплатно! Главное чтобы погода удалась)

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Вот молодцы, еще для детей праздник делают! Хоть кто то в этом городе о детях думает!

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Хороший центр, большой, есть где разгуляться. Дети 3 и 7 лет находят себе занятие) молодцы что устраиваете праздники!

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На площади Ленина?

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