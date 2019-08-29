Фестиваль красок Холи и день удивительных наук пройдут ко Дню знаний в «Фортуне» в Чите
Торгово-развлекательный центр «Фортуна» в Чите 31 августа проведёт фестиваль красок Холи (6+), а 2 сентября — день удивительных наук для школьников (6+), сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 29 августа представитель центра.
«В последний день лета приглашаем всех читинцев в атмосферу счастья и беззаботности, которая будет царить на фестивале. Натуральные яркие краски раздадим бесплатно и обеспечим позитивом на весь учебный год. Начало фестиваля — в 15.00», — рассказал собеседник агентства.
День удивительных наук пройдёт 2 сентября с 15.00 до 17.00. Здесь дети будут самостоятельно изготавливать популярные слаймы (лизуны), проводить необычные эксперименты с сухим льдом и даже огнём.
Подробности можно узнать по телефону: 500-747 и на сайте.
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