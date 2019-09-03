Осенние праздники и школьные вечеринки (6+) в честь начала учёбы проведёт «Доброград»

Центр прогрессивного отдыха «Доброград» представил новую осеннюю программу (6+) для именинников и школьных групп в честь начала нового учебного года на основе экшн-игры «Джуманджи», рассказал корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 сентября представитель центра.

«После мощного и атмосферного лета мы приготовили трёхчасовую праздничную осеннюю программу, которая предусматривает крутой сценарий приключенческой настольной игры «Джуманджи». Игра запоминает имена игроков, обращается к ним и выдаёт захватывающие задания. Тайны, дружественная атмосфера, интересные челенджи, технологичные решения, тематические дискотеки и прекрасные вожатые — всё это неотъемлемая часть любой нашей вечеринки», — рассказал собеседник агентства.

В центре можно не только с удовольствием отметить детский или подростковый день рождения, но и весело провести время целым классом.

«Родителям всего лишь необходимо определиться с праздничным бюджетом, выбрать программу, подходящую ребёнку, забыть про организационные хлопоты, довериться нам и веселиться. Помимо развлечений в центре, мы делаем крутые программы с выездом на природу», — добавил представитель центра.

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Доброград, центр прогрессивного отдыха, ул. Бутина, 123 (вход со стороны Шахматного парка)