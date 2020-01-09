Новые группы для подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ на высокие баллы запустил «Годограф» в Чите

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
НОВОСТИ
13 ЯНВАРЯ 2020
Читинская епархия сняла фильм о своём конном крестном ходе
Жители Каларского района поддержали создание регионального заказника «Ингамакит»
Квартиры в ипотеку от 1,75% с ежемесячным платежом от 6 т. р. представит «Тантал» в Чите
Опекун била 10-летнего мальчика удлинителем в Агинском районе и получила условное 3
Замглавы Чеченского УФАС возглавил управление в Забайкалье 9
Распродажу со скидками до 30% на спальни, кухни и гостиные начал «Любимый дом» в Чите
Архивные тарифы «Мегафона» и «Билайна» вырастут в середине января 2
Осипов: Нужно создать программу по народосбережению Забайкалья 34
Пластиковые окна с тройной выгодой изготовят и установят в Чите до 31 января
Крещенские купания на Кеноне в Чите начнутся вечером 18 января 8
Места для парикмахеров и кабинет маникюра сдадут в аренду в «Феолите» на Богомягкова, 55
Шок-цены стартовали в «Галамарте»: электрочайник – 199 р., кофр для вещей – 99 р.
Глава Читинской горнорудной компании заплатит штраф за рубку леса на 3,9 млн р. 7
Сбежавшего из психбольницы в Чите пациента не могут найти 2 недели 14
Изучить английский с нуля детям и взрослым поможет одна из сильнейших школ в Чите
Морозы до минус 34 градусов продержатся в Чите всю неделю 7
Срок ареста экс-главы ППГХО Глотова продлили до 28 февраля 3
Огромный алабай покусал 6-летнюю девочку в Забайкалье 71
Взломан крупнейший оппозиционный YouTube-канал Забайкалья — с Лёхи Кочегара просят выкуп 45
Систему оплаты труда учителей изменят в России 8
Осипов пригрозил выговорами и увольнением министру спорта края за плохое планирование 33
Забайкалье впервые закупит передвижные ФАПы для районов 12
15 человек в Забайкалье получили льготную Дальневосточную ипотеку под 2% 35
Вице-премьер Гурулёв признал проблемы на старте мусорной реформы в Забайкалье 11
Осипов: Нещадно убирайте перевозчиков, которые не соблюдают требования безопасности 14
Глава Забайкалья поручил лучше готовить районы к Новому году 3
Состояние пострадавших сноубордистов на Высокогорье в Чите улучшилось - минздрав 3
БГК спроектирует больницу и филиал горного колледжа в Каларском районе

Новые группы для подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ на высокие баллы запустил «Годограф» в Чите

,
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Федеральная сеть учебных центров «Годограф» запустила набор в новые группы для подготовки школьников к сдаче единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) на высокие баллы. Занятия начнутся уже 13 января, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель центра.

«Занятия в нашем центре помогут вам качественно подготовиться к сдаче экзаменов на высокие баллы. Всё это возможно благодаря нашей программе, разработанной экспертами ЕГЭ и рассчитанной на детей с разным уровнем знаний», – рассказал собеседник агентства.

Обучение в «Годографе» проходит в мини-группах от 2 до 8 человек. По опыту преподавателей центра, такой способ эффективнее, чем репетиторство или занятия в больших классах.

Центр ведёт подготовку по математике, физике, химии, биологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, английскому языку и информатике для учеников 9-11 классов. Для учеников 8 классов в центре работают группы по математике и русскому языку, если у ребёнка есть пробелы по этим предметам, преподаватели помогут их восполнить.

Стоимость подготовки по одному предмету — 3,5 тысячи рублей в месяц.

«Это наш последний набор в текущем учебном году, и количество мест ограничено. Поэтому мы ждём всех, кто хочет сдать экзамены с хорошими результатами, ведь это залог успешного поступления в вуз, а, значит, и будущей карьеры», – добавил представитель центра.

Записаться на курсы можно по этой ссылке, по почте (chita@godege.ru) и по телефонам: +7 (924) 811-31-21, +7 (914) 355-0333, 71-31-21.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
8
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
9
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
10
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
11
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
12
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
13
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
14
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
15
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
16
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
17
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
18
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
19
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
20
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
21
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
22
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
23
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
24
 
Годограф, ул. Чкалова, 158, офис 45 (7 этаж)
  • 8 (3022) 71-31-21
НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ на высокие баллы поможет «Годограф» в Чите

Скидки на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ подарит до 15 сентября УЦ «Годограф» в Чите

Подготовиться и сдать ЕГЭ на высокие баллы поможет читинским школьникам «Годограф»

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Рабочая неделя в Забайкалье начнётся с ночных морозов до минус 36 градусов 6631

Пожарная машина, Lexus и Land Cruiser столкнулись на перекрёстке в центре Читы 6518

ЦБ рассказал о возможности получить всю пенсию одной выплатой или по пожизненному графику 5802

Иномарка повисла на обочине после ДТП в Чите 4825

Огромный алабай покусал 6-летнюю девочку в Забайкалье 4235

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Население Забайкалья в 2019 году сократилось на 4,3 тыс. человек — Забайкалкрайстат 70

Огромный алабай покусал 6-летнюю девочку в Забайкалье 47

ЦБ рассказал о возможности получить всю пенсию одной выплатой или по пожизненному графику 45

Пожарная машина, Lexus и Land Cruiser столкнулись на перекрёстке в центре Читы 36

Водитель Toyota Camry сбила корову в Агинском районе 33

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Р!

Реклама на сайте Заказать

РАБОТА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Информационное Агентство «Чита.Ру». Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-71394 выдано 17.10.2017г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+