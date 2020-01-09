Новые группы для подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ на высокие баллы запустил «Годограф» в Чите

Фото: Диана Арнольд Все новости Забайкалья и города Читы

Федеральная сеть учебных центров «Годограф» запустила набор в новые группы для подготовки школьников к сдаче единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) на высокие баллы. Занятия начнутся уже 13 января, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель центра.

«Занятия в нашем центре помогут вам качественно подготовиться к сдаче экзаменов на высокие баллы. Всё это возможно благодаря нашей программе, разработанной экспертами ЕГЭ и рассчитанной на детей с разным уровнем знаний», – рассказал собеседник агентства.

Обучение в «Годографе» проходит в мини-группах от 2 до 8 человек. По опыту преподавателей центра, такой способ эффективнее, чем репетиторство или занятия в больших классах.

Центр ведёт подготовку по математике, физике, химии, биологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, английскому языку и информатике для учеников 9-11 классов. Для учеников 8 классов в центре работают группы по математике и русскому языку, если у ребёнка есть пробелы по этим предметам, преподаватели помогут их восполнить.

Стоимость подготовки по одному предмету — 3,5 тысячи рублей в месяц.

«Это наш последний набор в текущем учебном году, и количество мест ограничено. Поэтому мы ждём всех, кто хочет сдать экзамены с хорошими результатами, ведь это залог успешного поступления в вуз, а, значит, и будущей карьеры», – добавил представитель центра.

Записаться на курсы можно по этой ссылке, по почте (chita@godege.ru) и по телефонам: +7 (924) 811-31-21, +7 (914) 355-0333, 71-31-21.