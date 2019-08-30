Безлимитные приложения «Транспорт», «Кинотеатры», «Детям» для планшета запустила Yota

Оператор мобильной связи Yota ввёл новые безлимитные приложения для планшета, и теперь пользователям станут доступны категории «Почта», «Транспорт» и «Кинотеатры», стоимость которых составит 10 рублей за каждую. Об этом ИА «Чита.Ру» 30 августа сообщили в пресс-службе оператора.

Фото: предоставлено рекламодателем Все новости Забайкалья и города Читы

«В категории «Кинотеатры» пользователям станут доступны безлимитные приложения онлайн-кинотеатров ivi (12+), Megogo (12+), Netflix (12+), Amediateka (18+) и Okko (3+). В категории «Транспорт» представлено 14 приложений, среди которых «Яндекс.Навигатор» (3+), «Яндекс.Карты» (3+), «Google.Карты» (3+), maps.me (3+), 2ГИС (3+) и другие», — говорится в сообщении.

Также Yota сделала безлимитный доступ к детским приложениям, спрос на которые среди клиентов наиболее высок. Найти их можно в специальной категории «Детям», цена которой составит 25 рублей. В категории клиенты Yota смогут получить безлимитный доступ к YouTube Детям (3+), а также ivi Для детей (3+), «Мульт» (3+) и сайту «Учи.ру» (3+).

«Теперь каждый клиент может использовать самые необходимые приложения, при этом не расходуя трафик из основного пакета. Пользователи планшетного продукта Yota могут смотреть фильмы, ездить на такси, читать почту и ставить детям мультики без оглядки на объём потраченного трафика», — цитируют в сообщении директора продукта «Планшет-Модем» Yota Александра Капралова.

ООО «Скартел». ОГРН: 5077746847690. 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41, оф. 48.