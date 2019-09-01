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Завкафедрой политологии ЗабГУ попросил министра науки РФ остановить закрытие своей кафедры

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Заведующий кафедрой политологии Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) Дмитрий Крылов написал письмо министру высшего образования и науки России Михаилу Котюкову с просьбой остановить начавшуюся ликвидацию кафедры, пост об этом опубликован 31 августа на странице Крылова в Facebook.

«Уважаемый Михаил Михайлович, в этом году вы были в Чите и говорили о том, что оптимизацией и эффективностью занимаются сами вузы. Но, насколько я понимаю, они выполняют определённые рекомендации, исходящие от министерства. Увы, проводимая оптимизация только отдаляет систему высшей школы от развития, и пример того, что делается в ЗабГУ, весьма показателен», — написал в своём обращении Дмитрий Крылов.

Он уточнил, что с сентября 2019 года кафедра политологии с исторического факультета перешла на юридический в рамках объединения направлений, в итоге кафедра не набрала установленное ректоратом число студентов. Поступившие абитуриенты теперь должны выбрать другие специальности.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности№ 2292 от 28 июля 2016 года.

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38 отзывов
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Вряд ли количество студентов недобрали из-за передачи кафедры.

Положа руку на сердце - кому в Чите нужно 15 политологов в год? Другие кафедры жальче.

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Зачем нужны Забайкалью политологи, нежно готовить специалистов, которые нужны рынку труда, а болтологией заниматься, да еще деньги за это получать, нафига вы нам такие нужны.

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Ректорат упорно ведет работу по уничтожению университета, только что кончили исторический факультет, при полном молчании декана факультета, да и закрытие кафедры политологии было предрешено.

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Да никто не молчал, просто это бесполезно было все равно

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Об этом говорят с момента объединения ЗабГУ и Политена, что ЗабГУ постепенно будет перепрофилирован, его здания займут новые факультеты, будут сданы в аренду или проданы.

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Так называемые политологи сами себе придумали эту дисциплину. Нет таковой. Подмена политэкономии, припудренной элементами философии и всего - то. Закрыть и точка. Потребность в них нулевая. Борис Петрович

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Борис Петрович, блин, да вы не только "великий экономист" оказывается, а еще и в других социальных науках сведущи. Не случайно корочку "почетного доктора Сан-Марино" прикупили по случаю?

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Для пупсика "Боря не смеши."  Смею предположить, что Вы злобный и вульгарный  завистник. Вы забыли напомнить читателям, что я ещё и Академик (Действительный член) Международной академии комплексной безопасности. Вот только я не помню, что бы Вы давали мне  денег на "покупку" учёных степеней и звания.Что касается "почетного". Так Вы даже в этом не точны. Напомню. Доктор экономических наук и Ассоциированный профессор Академии Наук Сан-Марино. Борис Петрович

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Кому в Забайкалье нужны политологи? В ЗабГУ еще один факультет остался не понятно кому нужный в Забайкалье "Факультет культуры и искусства" с двумя кафедрами Кафедра музыкального искусства и Кафедра теории и истории, культуры искусств и дизайна. При этом машфак они расформировали. Музыкантов  можно готовить в училище или в соседних городах. А вот инженеры из других регионов в Забайкалье не поедут

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Тем не менее, пед.направления все бюджетные места закрыли, а тех.направления нет.

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Наверное потому, что более менее сдать егэ математику и физику может меньшее количество чем обществознание. А те, кто может, просто едут в другие регионы.

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причем здесь пед.направления, когда речь шла о закрытии машфака при сохранении  "Факультет культуры и искусства" с двумя кафедрами Кафедра музыкального искусства и Кафедра теории и истории, культуры искусств и дизайна? Речь шла о подготовке  музыкантов в ущерб инженерам в ЗабГУ 

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Никто не готовит одних в ущерб другим. Просто на одни специальности/направления люди приходят и поступают, а на другие - нет. Ни один из возмущённых "закрытием" факультета технологии транспорта и связи не поинтересовался, приходят ли на факультет студенты. Не приходят. И в этом вина не только и не столько ректората, "расформировывающего" всё, что под руку попадётся, но и руководства факультета, сотрудников кафедр, не принимавших достаточных мер для сохранения контингента, а так же общей разрухи в отрасли. При этом ни одно из направлений не закрыто. Они распределены между другими факультетами.

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А другим факультетам тех.направления поучится у кафедр по искусству, музыке и дизайну они за это время переросли в отдельный факультет и их не закрывают, спрос на них есть

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ведь всем понятно по чьей милости они "переросли в отдельный факультет и их не закрывают", и кто им "спрос" обеспечивает.  К слову, на многие тех.направления без этой милости конкурс, а не просто спрос, тем не менее тех.направления подвергаются в ЗабГУ жесткой оптимизации

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А можно поподробнее про милость и спрос? Просто интересно, как можно искусственно создать спрос в сфере, в которой практически нереально заработать.

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Нельзя так рассуждать - что  нужно , на Ваш взгляд, что не нужно. В принципе зачес уничтожать то, что наработано годами! Я училась в ЧГПИ, были  замечательные преподаватели, качество подготовки.  Странная политика по закрытию кафедр , связанных с педуниверситетом непонятна со стороны. И еще. Был на истфиле прекрасный зал. Что с ним? Так и стоит  в разрухе? Там были нашим лекции и театральная студия. Хорошее было время.

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Было время, когда финансирование соответствующее было. А сейчас "собакам на драку", поэтому в приоритете должна быть подготовка тех специалистов, без которых экономика Забайкалья не будет развиваться, а это тех.направления, а не музыканты. Музыкантов можно готовить в соседних регионах без ущерба для Забайкалья

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Зал стоит. Долгие годы ищутся источники финансирования его ремонта.

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зал не стоит, зал разрушается. И ответственность за это несет наш безумный ректорат

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Бред не пишите про факультет Культуры и Искусств

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Правильно. Закрыть. Кому в наше время нужны учителя музыки и рисования. Тем более их хлебом не корми, дай к нам приехать из других регионов. Зачем нужны дизайнеры? У всех же есть paint на компьютере. Нужно открывать факультеты мемоведения, дотагеминга и ворлдофтанкинга, вот что действительно востребовано и актуально.

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Вот зачем машфак кончили, ведь даже Мендель гововлрил, что машиностроение в России- основная отрасль.

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ММ-76 тоже очень сожалеет о ликвидации факульета,"прибили бы" Иванова восставшие из мира иного.Семичевский Г.И,Безручко Н.,Чекин Г.И. и т.д.Вот честое слово учился с Ивановым на одном потоке.ничего из себя не представлял.а ведь смог же машфак ликвидировать.

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Никто его не кончал. Сам кончился. Вместе с отраслью.

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Вот и придут на производство мастерами спецы ,у которых не отверстие,а дырка,не подшипник,а подшибник,знать не будут разницы между сверлом и буром,и т.д

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Дима дима - вот и кончилась твоя лафа. 

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Да можно закрывать. Политиков у нас полный комплект, на все вкусы. И запасы есть, на сто лет припасено.

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Вероятно,в 2020г. контору прикроют. Со слов зам.мин.обра.

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Да скорее всего. Настоящих ученых все меньше и меньше, но зато некоторые какие хотят себе таблички на двери в некогда престижном вузе рисуют. называют себя как сами захотят, не имея ни  базового образования ни ученой степени по этой специальности. Остап отдыхает. 

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Именно вы наплодили политологов, которые усвоив основы это профессии, стали выбирать партию, выбрали  и вас же кто их породил и ликвидировали. Посмотрите список этой партии в регионе и вам все станет понятно. Сами вырастили Дракона. 

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Вы какую то [***] написали, сами наверное не поняли даже что. 

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Почему в генералах агрономы, а в мэрах болтоверты?

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Хоть маленькая надежда есть - бороться надо до последнего, полностью поддерживаю.

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Жаль конечно что закрывают, и другие кафедры закрытые тоже жаль. Но здесь проблема в другом - работы в пределах края по данной специальности просто нет.  Есть некоторые, единичные случаи, устройства на работу выпускников политологов почти по специальности. Но в общей массе это капля в море. Смысл учиться в никуда? Но все таки жаль кафедру.

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Да много кафедр,которые учат и выпускают в никуда

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Сегодня стране не нужны люди шарящие в политике(( Те, кто занял свои места в 90е ещё лет 10 будут удерживать места. В россии не проветривают кабинеты, ДУЕТ.

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Ну чего  гавкаете.  Ведь понятно, что это с подачи Медведева это делается.  Он после откроет  свои университеты в Чите, но увы - платные.  Вспомните его визит в Читу.  Эти представители власти просто так к нам не приезжают. Вот так то.

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