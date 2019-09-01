Завкафедрой политологии ЗабГУ попросил министра науки РФ остановить закрытие своей кафедры
Заведующий кафедрой политологии Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) Дмитрий Крылов написал письмо министру высшего образования и науки России Михаилу Котюкову с просьбой остановить начавшуюся ликвидацию кафедры, пост об этом опубликован 31 августа на странице Крылова в Facebook.
«Уважаемый Михаил Михайлович, в этом году вы были в Чите и говорили о том, что оптимизацией и эффективностью занимаются сами вузы. Но, насколько я понимаю, они выполняют определённые рекомендации, исходящие от министерства. Увы, проводимая оптимизация только отдаляет систему высшей школы от развития, и пример того, что делается в ЗабГУ, весьма показателен», — написал в своём обращении Дмитрий Крылов.
Он уточнил, что с сентября 2019 года кафедра политологии с исторического факультета перешла на юридический в рамках объединения направлений, в итоге кафедра не набрала установленное ректоратом число студентов. Поступившие абитуриенты теперь должны выбрать другие специальности.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности№ 2292 от 28 июля 2016 года.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Министр ЖКХ отметил улучшение качества работы управляющих компаний в Забайкалье 59
Общественница объяснила, почему жители трезвой Ульяновки ездят за алкоголем в другие сёла 56
Фармаколог обосновал стоимость российского препарата от коронавируса 40
Коронавирусом в Забайкалье за сутки заразились 58 человек 39
Эксперт отнёс Забайкалье к «красным» регионам с отрицательной тенденцией по коронавирусу 35