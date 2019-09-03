Лучшая абитуриентка ЗабГУ поступила на иностранные языки с 293 баллами ЕГЭ

Лучшая абитуриентка приёмной кампании Забайкальского государственного университета в 2019 году Лариса Малахова с 293 баллами ЕГЭ поступила на учителя иностранных языков, сообщается 2 сентября на сайте вуза.

«Первокурсников с высокими результатами почётными грамотами и подарками наградил ректор ЗабГУ Сергей Иванов. Абсолютным чемпионом здесь стала студентка историко-филологического факультета Лариса Малахова, её вступительный балл – 293», — говорится в сообщении.

Истфил, образованный летом 2019-го из факультета филологии и массовых коммуникаций и исторического факультета, стал абсолютным лидером по числу студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ, — 80 из 87 первокурсников набрали больше 200 баллов и получат от ЗабГУ повышенную стипендию в 6 тысяч рублей.

Всего университет принял около 3,5 тысячи студентов.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности№ 2292 от 28 июля 2016 года.