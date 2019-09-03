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Лучшая абитуриентка ЗабГУ поступила на иностранные языки с 293 баллами ЕГЭ

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Лучшая абитуриентка приёмной кампании Забайкальского государственного университета в 2019 году Лариса Малахова с 293 баллами ЕГЭ поступила на учителя иностранных языков, сообщается 2 сентября на сайте вуза.

«Первокурсников с высокими результатами почётными грамотами и подарками наградил ректор ЗабГУ Сергей Иванов. Абсолютным чемпионом здесь стала студентка историко-филологического факультета Лариса Малахова, её вступительный балл – 293», — говорится в сообщении.

Истфил, образованный летом 2019-го из факультета филологии и массовых коммуникаций и исторического факультета, стал абсолютным лидером по числу студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ, — 80 из 87 первокурсников набрали больше 200 баллов и получат от ЗабГУ повышенную стипендию в 6 тысяч рублей.

Всего университет принял около 3,5 тысячи студентов.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности№ 2292 от 28 июля 2016 года.

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19 отзывов
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Какое образование в ЗабГУ? С такими балами можно было поступить на бесплатное в Москве или Питере. На юридический поступали с баллами от 285 до 300. 

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Как на фиг Москва и Питер, езжайте сами туды никто не бержит

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Не понимаю, зачем талантливые и умные студенты с отличными баллами ЕГЭ, остаются учиться в Забайкалье. Ребята, бежать, бежать в Западную часть РФ и не оглядываться . Там жизнь, там возможности, там чувствуется Россия, а не убогость бытия.

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Валите никто не держит

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А что тут должны оставаться только тупые и бесталанные? Ну вы, автор, загнули.Потому и регион в таком положении, что курс на запад у всех. Хотя, конечно, ужасно, что у нас многие ребята с отличными знаниями вынуждены учиться  за деньги, потому что мест на бюджете для них не хватает.. А учиться вдалеке от дома денег  тоже много надо- жить, питаться, снимать жилье.

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В этом году бюджетных мест в ЗабГУ было достаточно. Конкурс был на гуманитарные специальности, но кто нормально сдали егэ поступили на бюджет.  Почти на все технические специальности был недобор на бюджет. В медакадемии конечно конкурс был, но в этом году на сто бюджетных мест больше, правда большую часть отдали на целевые места. В сельскохозяйственной академии тоже свободно. Платно  в нархозе и зипе. Но туда в основном идут слабые ребята.

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В ЧИ БГУ (нархозе) бюджетные места есть и в следующем году их будет больше. Поступают сильные ребята с хорошими баллами.

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Молодцы! Если иметь цель и действительно УЧИТЬСЯ, то дома это будет бюджетнее. А потом и устроиться где хочется.

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Согласна, кто хочет уедет потом. А сразу после школы не все рискнут ребенка отправить. Да и материально не у всех есть возможность.

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Так а школа какая? Откуда девочка?

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Объясните неучу, что такое есть "293 балла по ЕГЭ"?

Она сдавала три экзамена (максимум - 100 баллов) и в сумме набрала 293 балла? Ну тогда она реально красава!

 Или там своя мудреная математика?

А то тут пишут, что чтобы пройти на бюджет в ведущие ВУЗы, надо так и набирать, под 300 баллов

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Вах, дорогой. Вэдущие вузы не так дорого. Одын бал-одын баран. Зато всего за триста баранов из овцы вырастят гимнастку, единороску и наконец просто готовую невесту для уважаемого бека. 

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за медаль, призовое место олимпиады и ГТО и может быть более 300 баллов

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Раньше у разрядников при поступлении была негласная льгота. 

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Мозг у дамы точно есть. Выучить языки и свалить из страны. Респект. 

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Вам-то что мешает выучить язык? Если невозможность ликвидировать здесь недвигу мешает так и скажите.  Языг то пречом? 

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Не пойму вашей мысли во втором и третьем предложении. Мне мешает выучить языки лень и отсутствие таланту к языкам. Больше ничего не мешает.  

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и куда с таким дипломом? менеджером по продажам

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Да хоть куда! Хоть в министры или губернаторы, раскудахтались здесь, все умники! Сначала вырастите детей, пусть хотя бы ОГЭ сдадут и перейдут в 10, а то многие поступают в колледжи, из- за страха перед ЕГЭ, поучаствуют в течение учебы в олимпиадах, получат хорошие баллы, а потом будете решать, куда им поступать, не каждый ребёнок готов к самостоятельной жизни в чужом городе, и не каждый родитель готов отпустить. Обучаясь в институте , можно сколько угодно ездить на стажировку, кстати не написали, на какие языки поступила девочка, закончит вуз, переедут в другой город, если захотят.

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