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Языковой центр Meridian научит английскому малышей от 3 лет и подготовит детей к ЕГЭ и ОГЭ

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Языковой центр Meridian запустил набор детей от 3 лет и взрослых на изучение иностранных языков, а также на курсы подготовки к Единому и Основному государственным экзаменам (ЕГЭ и ОГЭ), сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 сентября представитель центра.

«Наш центр – один из лучших в Чите, где дети и взрослые могут изучать не только английский, но также китайский и французский языки. У нас работают педагоги с великолепным знанием языков, большим опытом работы и умением найти индивидуальный подход к каждому ученику – будь то ребёнок 3 лет или взрослый. Поэтому вместе с центром Meridian освоить иностранный язык можно практически в любом возрасте», – рассказал собеседник агентства.

Также центр отдельно помогает подготовиться ко всероссийским проверочным работам, ЕГЭ, ОГЭ и международным экзаменам TOEFL, IELTS, HSK.

Методика преподавания основана на коммуникативном подходе. Она нацелено на то, чтобы каждый студент мог свободно общаться и выражать свои мысли – как письменно, так и устно.

Чтобы процесс шёл наиболее эффективно, в центре созданы комфортные условия для детей и взрослых. Так, учащиеся могут выбрать наиболее подходящую для себя форму занятий – индивидуальную, парную или групповую. А для желающих овладеть базовыми навыками говорения быстро есть экспресс-курс.

«Высокая квалификация педагогов, приятная атмосфера, дружный коллектив и удобное расположение в городе – именно за это выбирают нас. Месячный абонемент на восемь занятий для детей до 7 лет стоит 3,2 тысячи, для всех остальных – 3,6 тысячи рублей. У малышей занятия длятся 40 минут, а у взрослых – 1 час 20 минут», – добавил представитель центра.

Больше информации — на сайте, во «ВКонтакте» и Instagram.

 
Meridian, лингвистический центр, ул. Красноармейская, 12
  • 8 914 499 5775

Занятия проходят в форме клуба со свободным посещением. Не является образовательной деятельностью.

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