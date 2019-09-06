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Один из сильнейших клубов английского в Чите начал набор детских и взрослых групп

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Один из сильнейших клубов английского в Чите Speak Free объявил набор детей и взрослых с нулевой подготовкой в группы освоения языка, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 сентября представитель клуба.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
8
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
9
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
10
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
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«Мы набираем детей от 6 до 17 лет и взрослых на занятиях разного уровня сложности. Выучить английский с нуля без зубрёжки, жёстких правил и ограничений реально, ведь наши преподаватели отменно владеют методиками. Если же ученик уже знает основы, но не может свободно разговаривать, наш курс даст ему более глубокие знания, которые помогут свободно общаться с иностранцами и грамотно вести деловые беседы», — рассказал собеседник агентства.

Благодаря тому, что на занятиях разговаривают только по-английски, иностранный язык изучается как второй родной. Соответственно, студенты легче понимают разговорную речь, быстро учатся читать книги и смотреть фильмы в оригинале.

Для взрослых Speak Free практикует безлимитную систему. Каждый ученик сам определяет, сколько занятий и когда хочет посетить в течение недели. Даже выбор преподавателя остаётся за учащимся: можно посещать уроки одного педагога или познакомиться с разными.

В клубе также работают курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Познакомиться с клубом можно на Дне открытых дверей 13 сентября с 12.00 до 18.00. В этот день в Speak Free состоится несколько бесплатных мастер-классов и розыгрыш абонементов для взрослых и детей. А ещё всех угостят пиццей.

Больше информации на сайте, «ВКонтакте», Instagram и Facebook.

Записаться на пробное занятие можно в форме ниже.

 
Speak Free, ул. Полины Осипенко, 3 (1 этаж, офис 4)
  • 8 (3022) 55-10-09

Занятия проходят в форме клуба со свободным посещением. Образовательные программы не реализуются. Не является образовательной деятельностью.

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