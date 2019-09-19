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Клиническая больница РЖД

Бесплатные консультации проведёт уролог «РЖД медицины» в Чите 21 сентября

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Врач высшей квалификационной категории, заведующий урологическим отделением Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Чите проведёт бесплатные консультации 21 сентября, сообщил ИА «Чита.Ру» в пресс-службе больницы.

предоставлено рекламодателем
Врач высшей квалификационной категории, заведующий урологическим отделением Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Чите Максим Николаев
Фото: предоставлено рекламодателем

«Максим Николаев заведует урологическим отделением. Врачи здесь используют разнообразные методы лечения: от лабораторно-диагностических исследований до высокотехнологичного оперативного лечения как мужчин, так и женщин. Современное оборудование помогает специалистам проводить сложные процедуры: здесь помогут избавиться от мочекаменной болезни, варикоцеле, кист и других заболеваний мочеполовой системы», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, урологи отделения выполняют реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы: иссечение и пластику свищей, создание искусственного органа вместо удалённого мочевого пузыря. Помимо этого специалисты успешно лечат мужское бесплодие, восстанавливают эректильную функцию и проводят фаллопластику.

Консультации будут проходить 21 сентября с 11.00 до 14.00 на Ленина, 4, количество мест ограничено.

 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Чита», ул. Ленина, 4
  • 8 (3022) 33-44-55
ИА
Фото: ИА "Чита.Ру"

Лицензия №ЛО-75-01-001568 от 2 сентября 2019 года.

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