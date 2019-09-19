«Свидание на островах» для влюблённых с парной и бассейном организует Bora-Bora в Чите
Банный комплекс Bora-Bora в Чите с нефритовыми парными запустил акцию для влюбленных «Свидание на островах» со скидкой 10% на посещение бани при заказе от 3 часов, оформлением номера аромасвечами и напитком в подарок, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 13 сентября представитель комплекса.
«Мы предлагаем нашим клиентам не грустить об уходящем лете, а вместо этого сходить отдохнуть в бане, искупаться в бассейне и пожарить шашлык на свежем воздухе. Для влюблённых пар мы организуем «Свидание на островах», подарим скидку 10% на посещение, оформим номер аромасвечами, включим романтическую музыку и подарим напиток», — уточнил собеседник агентства.
В Bora-Bora работает два люкса, в каждом из которых есть своя парная с нефритовыми камнями, караоке, бассейн с подогревом и водопадом, комната для отдыха. Гости банного комплекса могут бесплатно воспользоваться площадкой для отдыха под открытым небом с костровой чашей и мангалом. У администратора можно приобрести напитки, дубовые веники и головные уборы для парной.
Стоимость аренды одного номера на компанию до 7 гостей включительно – 2 тысячи рублей в час, для компании из 8-10 гостей – 2,5 тысячи рублей, от 11 до 15 человек — доплата 150 рублей с одного человека за каждый час.
Посмотреть подробную информацию, найти новые акции Bora-Bora можно в Instagram.
Заказ номеров по телефонам: 8-914-355-1221, 8-924-818-1221.
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