Шубы из лисы, нутрии, норки и блюфроста в Читу привезла «Кировская меховая фабрика»

«Кировская меховая фабрика» с 5 по 8 сентября проведёт в Музейно-выставочном центре Забайкальского края выставку-распродажу шуб из меха лисы, нутрии, норки, мутона, блюфроста и других видов меха, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 сентября представитель фабрики.

«Кировская меховая фабрика» славится своими натуральными мехами. Для тех, кто предпочитает классику, мы рекомендуем норку — она очень лёгкая, тёплая, красивая, не боится мокрого снега, идеально подходит для холодных зим. Если хочется чего-то необычного, можно попробовать изделия из лисы — мех у неё очень пушистый и тёплый. Насчитывается примерно 20 природных окрасов лисы. Самые распространённые – рыжая, чёрно-бурая, финская», — рассказал собеседник агентства.

Модниц в этом сезоне могут заинтересовать вещи из блюфроста — гибрида песца и лисы. Мех блюфроста очень пушистый с роскошным серо-голубовато-черным окрасом. Его часто используют при пошиве головных уборов.

Организаторы выставки обещают доступные цены на все изделия. Кроме того, дополнительно сэкономить можно воспользовавшись промокодом с официального сайта компании. Он даёт возможность купить шубу в рассрочку до 2 лет без переплаты и первоначального взноса, либо приобрести понравившуюся вещь со скидкой 20%.

Выставка-распродажа будет проходить в Музейно-выставочном центре Забайкальского края по адресу: Чкалова, 120а.