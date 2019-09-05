Шубы из лисы, нутрии, норки и блюфроста в Читу привезла «Кировская меховая фабрика»
«Кировская меховая фабрика» с 5 по 8 сентября проведёт в Музейно-выставочном центре Забайкальского края выставку-распродажу шуб из меха лисы, нутрии, норки, мутона, блюфроста и других видов меха, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 сентября представитель фабрики.
«Кировская меховая фабрика» славится своими натуральными мехами. Для тех, кто предпочитает классику, мы рекомендуем норку — она очень лёгкая, тёплая, красивая, не боится мокрого снега, идеально подходит для холодных зим. Если хочется чего-то необычного, можно попробовать изделия из лисы — мех у неё очень пушистый и тёплый. Насчитывается примерно 20 природных окрасов лисы. Самые распространённые – рыжая, чёрно-бурая, финская», — рассказал собеседник агентства.
Модниц в этом сезоне могут заинтересовать вещи из блюфроста — гибрида песца и лисы. Мех блюфроста очень пушистый с роскошным серо-голубовато-черным окрасом. Его часто используют при пошиве головных уборов.
Организаторы выставки обещают доступные цены на все изделия. Кроме того, дополнительно сэкономить можно воспользовавшись промокодом с официального сайта компании. Он даёт возможность купить шубу в рассрочку до 2 лет без переплаты и первоначального взноса, либо приобрести понравившуюся вещь со скидкой 20%.
Выставка-распродажа будет проходить в Музейно-выставочном центре Забайкальского края по адресу: Чкалова, 120а.
*ОТП-Банк: лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2766 от 27.11.2014.
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