Шубы из лисы, нутрии, норки и блюфроста в Читу привезла «Кировская меховая фабрика»

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Р!
Р!
НОВОСТИ
05 МАРТА 2020
Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию 1
Эскизы реконструкции ул. Горького с детской площадкой и парковками показали читинцам 11
Prodmix маркет откроет новый супермаркет в ТЦ «Фортуна» 6 марта
Вокзал Читы эвакуировали из-за трёх сумок и пакета 3
«Читагражданпроект» до декабря спроектирует реконструкцию шестиполосной ул. Новобульварной 10
Салон авто за 1,5 недели по цене от 10 т. р. обновит «Ателье по пошиву чехлов» в Чите
Основатель проекта «Забайкалье — наш дом»: Движение создавалось под выборы губернатора 18
Передача леса под строительство в Атамановке оказалась незаконной 20
Брендовые детские бомберы, тренчи, яркие куртки-оверсайз поступили к весне в Manicа в Чите
Таксист в Забайкалье выжил после 15 ножевых ранений от пьяных пассажиров 23
«Мусор стоит дома с января» — жители Елизаветино пожаловались на мусорную реформу 8
Художник, мим, саксофонист и группа «Контропанда» выступят 8 Марта в ТЦ «Фортуна» в Чите
Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России 11
Сити-менеджер Читы усомнился в результативности закона о содержании бездомных собак 25
Мужские и женские пальто и куртки на синтепоне от 3 т. р. привёз Morozov в Читу
Ранивший ножом полицейского житель Агинского заплатил за его лечение 3
Директор читинской компании скрыл более 11 млн р. налогов и получил штраф в 250 т. р. 7
Новую терапию для эффективного избавления от целлюлита презентовал салон Babor в Чите
Итальянский байкер-путешественник назвал не очень холодной забайкальскую зиму 14
Каштакский мост в Чите начнут ремонтировать в конце марта 16
Комплекты двуспального постельного белья за 750 р. будет продавать «Домолюкс» до 10 марта
Заключённые в Забайкалье украсили детсад изображениями героев мультфильмов 7
Работники обанкротившегося «Забайкалспецтранса» пожаловались на задержки выплат 6
Ведущий «Орла и Решки» снялся в мини-выпуске про Читу 12
Глава Шилки: Онемел, когда узнал о выигрыше гранта в 45 млн р. 26
Убийца двух человек в Чите потребовал 0,5 млн р. за содержание в клетке во время суда 21
Песнями про бояр Шилка встретила сенатора Михайлова — видео 16
Два парка благоустроят в Чите в 2021-м по итогам голосования среди жителей 26
Видео

Шубы из лисы, нутрии, норки и блюфроста в Читу привезла «Кировская меховая фабрика»

,

«Кировская меховая фабрика» с 5 по 8 сентября проведёт в Музейно-выставочном центре Забайкальского края выставку-распродажу шуб из меха лисы, нутрии, норки, мутона, блюфроста и других видов меха, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 сентября представитель фабрики.

«Кировская меховая фабрика» славится своими натуральными мехами. Для тех, кто предпочитает классику, мы рекомендуем норку — она очень лёгкая, тёплая, красивая, не боится мокрого снега, идеально подходит для холодных зим. Если хочется чего-то необычного, можно попробовать изделия из лисы — мех у неё очень пушистый и тёплый. Насчитывается примерно 20 природных окрасов лисы. Самые распространённые – рыжая, чёрно-бурая, финская», — рассказал собеседник агентства.

Модниц в этом сезоне могут заинтересовать вещи из блюфроста — гибрида песца и лисы. Мех блюфроста очень пушистый с роскошным серо-голубовато-черным окрасом. Его часто используют при пошиве головных уборов.

Организаторы выставки обещают доступные цены на все изделия. Кроме того, дополнительно сэкономить можно воспользовавшись промокодом с официального сайта компании. Он даёт возможность купить шубу в рассрочку до 2 лет без переплаты и первоначального взноса, либо приобрести понравившуюся вещь со скидкой 20%.

Выставка-распродажа будет проходить в Музейно-выставочном центре Забайкальского края по адресу: Чкалова, 120а.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
5
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
6
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
7
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
8
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
9
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
10


*ОТП-Банк: лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2766 от 27.11.2014.

 
Музейно-выставочный центр Забайкальского края, ул. Чкалова, 120а
  • 8 (3022) 35-56-66
НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Женское нижнее бельё и домашний трикотаж поступили в «Обувной каскад» в Чите

Цвергпинчер в рассрочку — в обзоре Доски «Чита.Ру»

Курильский бобтейл и такса в добрые руки — обзор Доски «Чита.Ру» 1

Новогодние аксессуары, посуду и косметику разыграет «Магазин постоянных распродаж» в Чите

Кабачки за 25 руб. и картофель за 600 руб. — в обзоре Доски «Чита.Ру»

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Троллейбус на КСК в Чите пустят через Зенитку 8116

Магазин федеральной сети Sela закрылся на Ленина в Чите 5167

Собаки с мусорки нападали на главу Черновского района Читы 5111

Убийца двух человек в Чите потребовал 0,5 млн р. за содержание в клетке во время суда 3768

База отдыха на Алханае опубликовала новые цены — в комментариях их сравнили с Таиландом 3389

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Троллейбус на КСК в Чите пустят через Зенитку 128

Путин связал снижение доходов россиян с падением цен на нефть 97

Средняя пенсия в России выросла на 5,7% - до 14,9 тыс. р. 94

Собаки с мусорки нападали на главу Черновского района Читы 58

Голуби, прикормленные читинкой в пятиэтажке, загадили балконы соседей 44

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

ПОПУЛЯРНОЕ
Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+