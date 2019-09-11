Набор участников на конные походы (6+) на 10-13 км начал зоопарк «Радуга» в Чите

Фото: Диана Арнольд Все новости Забайкалья и города Читы

Конноспортивный комплекс «Радуга» запустил набор участников на конные походы (6+) до района пади Лапочкина средней протяжённостью 10-13 километров. Участие стоит 1,2 тысячи рублей с человека, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 сентября представитель комплекса.

«Маршруты конных походов разработаны таким образом, чтобы удовольствие получили все – и ценители динамичной езды, и те, кто любит неспешные прогулки. Сначала участников ждёт 4-6 часов похода, затем 2-часовой привал и обратная дорога. А бонусом – великолепный вид на Читу из пади Лапочкина», – рассказал собеседник агентства.

Участникам не нужно будет брать с собой котелки, чашки, столовые приборы и продукты из дома – всё это предоставят организаторы, причём расходы на это уже будут включены в стоимость участия. Всю необходимую амуницию также выдадут в «Радуге».

Подробнее о том, как будут проходить походы, и нужно ли к ним готовиться, «Чита.Ру» писало в этом тексте.

Записаться в группу можно по телефону 8-924-806-66-59.