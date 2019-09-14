Телевизор за покупку от 300 р. разыграет «Галамарт» в Чите

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Р!
Р!
НОВОСТИ
03 СЕНТЯБРЯ 2020
Скидку на все ковры, дорожки и покрытия будут дарить только 5 сентября «Ковры» в Чите
Фонд развития Забайкалья заплатил 13 млн р. за полиграфию для «Народного бюджета» 1
Брынза, мясо и овощи с собственной фермы пополнили меню гриль-бара «Простые вещи»
Читинцы показали, как носят детей в школу на руках из-за луж и грязи 3
Улицу Ленина на день превратят в «Военный Арбат» (0+) из-за празднования 75-летия Победы 11
Новые окна — почти вполовину дешевле. «Доступные окна» в Чите запустили акцию
Уровни рек продолжат расти в Чите и районах Забайкалья 6
02 сентября 2020
Родившийся в Забайкалье солист Little Big показал свои младенческие фото 23
РУС показал, каким стал коттеджный посёлок Чеховский — «уголок Европы» под Читой
Ведущего кулинарного шоу НТВ встретили в Агинском округе 18
Три забайкальских города победили в конкурсе проектов комфортной городской среды 7
Рабочий погиб во время ремонта тоннеля на ЗабЖД 10
Житель Амурской области выстрелил в ухо девушке в Могоче, чтобы отнять телефон 12
Роспотребнадзор заявил о важности прививок против гриппа во время коронавируса 23
Минздрав Забайкалья проверит больницу в Тунгокоченском районе после жалоб жителей 1
Движение по ул. Журавлёва открыли в Чите после ремонта сетей 4
Троллейбус провалился на месте раскопок ТГК-14 в центре Читы 44
Роспотребнадзор назвал ожидаемым рост заболеваемости COVID-19 в Забайкалье 24
ДТП с участием полицейского УАЗа произошло в Чите 9
Строительство временного моста в Каштаке перенесли из-за подъёма воды в Читинке 17
Заморозки ожидаются в Забайкалье 3 сентября 2
Дым от лесных пожаров принесло в Читу из соседних регионов 4
Толпу на входе в школу в Чите объяснили нехваткой термометров и ранним приходом учеников 78
Конкурс на должность программного директора «Точки кипения» объявили в Чите 3
ТГК-14 и «Солнечный город» сумели договориться о теплотрассе к мкр. Каштакский 5
Очередь на входе в читинскую школу образовалась из-за замера температуры 31
Депутат попросил перенести слушания о выделении земли церкви в Чите ближе к участкам 32
Главного архитектора Читы уволили из-за отсутствия профобразования 69
Коронавирус
4699ЗАР-Й
7°ДЕНЬ 15°
USD73.86EUR87.74

Телевизор за покупку от 300 р. разыграет «Галамарт» в Чите

,

Магазин федеральной сети «Галамарт» 28 сентября за покупки от 300 рублей разыграет телевизор с диагональю экрана 61 сантиметр и тонкой фронтальной рамкой, а также другие ценные призы, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель магазина.

«Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, необходимо до 27 сентября совершить в нашем магазине покупку. Чем больше товаров окажется в корзине, тем выше шансы выиграть, поскольку купоны на участие в розыгрыше выдаются за каждые 300 рублей в чеке», — рассказал собеседник агентства.

В магазине «Галамарт» можно купить посуду, хозтовары, бытовую технику, инструменты, текстиль, всё, что нужно для дома, спорта и отдыха по низким ценам. Кроме того, сейчас скидки до 80% действуют на товары для летней рыбалки, дачи и сада, автотовары.

Розыгрыш подарков начнётся 28 сентября в 18.00.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
8
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
9
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
10
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
11
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
12
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
13
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
14
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
15
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
16
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
17
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
18
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
19
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
20
 
Галамарт, магазин постоянных распродаж, ул. Журавлёва, 81а (ТЦ ZAM-ZAM)
  • 8 800 333 4000

Организатор акции ИП Волошина Галина Юрьевна. ОГРНИП 314751310600037.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Телефон за 499 р., дождевик за 129 р., чайник за 299 р. – «Галамарт» запустил акции в Чите

Магазин товаров для дома «Галамарт» запустил акцию «2-й товар за 1 рубль» в Чите

Скидку 30% на канцелярию и сумку для сменки подарит магазин «Галамарт» в Чите

Канцелярию для школьников и студентов от 7 рублей продаст магазин «Галамарт» в Чите

Сезон консервирования открыл «Галамарт» — всё для закруток со скидкой от 30%

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Трёх врачей в Забайкалье осудили за махинации с деньгами по программе «Земский доктор» 11861

Роспотребнадзор назвал ожидаемым рост заболеваемости COVID-19 в Забайкалье 7023

58-летний мужчина скончался от коронавируса в Забайкалье 6796

РУС показал, каким стал коттеджный посёлок Чеховский — «уголок Европы» под Читой 6190

Тигр приезжего цирка искупался в читинском Кеноне — видео 5784

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Толпу на входе в школу в Чите объяснили нехваткой термометров и ранним приходом учеников 78

Главного архитектора Читы уволили из-за отсутствия профобразования 69

34 забайкальца заразилось COVID — суточный прирост увеличивается уже 2 недели 56

Троллейбус провалился на месте раскопок ТГК-14 в центре Читы 45

Жители села в Забайкалье сами покупают перчатки для похода к гинекологу и стоматологу 34

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

ПОПУЛЯРНОЕ
Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
Р!

Реклама на сайте Заказать

РАБОТА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+