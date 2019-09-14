Телевизор за покупку от 300 р. разыграет «Галамарт» в Чите
Магазин федеральной сети «Галамарт» 28 сентября за покупки от 300 рублей разыграет телевизор с диагональю экрана 61 сантиметр и тонкой фронтальной рамкой, а также другие ценные призы, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель магазина.
«Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, необходимо до 27 сентября совершить в нашем магазине покупку. Чем больше товаров окажется в корзине, тем выше шансы выиграть, поскольку купоны на участие в розыгрыше выдаются за каждые 300 рублей в чеке», — рассказал собеседник агентства.
В магазине «Галамарт» можно купить посуду, хозтовары, бытовую технику, инструменты, текстиль, всё, что нужно для дома, спорта и отдыха по низким ценам. Кроме того, сейчас скидки до 80% действуют на товары для летней рыбалки, дачи и сада, автотовары.
Розыгрыш подарков начнётся 28 сентября в 18.00.
Организатор акции ИП Волошина Галина Юрьевна. ОГРНИП 314751310600037.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Толпу на входе в школу в Чите объяснили нехваткой термометров и ранним приходом учеников 78
Главного архитектора Читы уволили из-за отсутствия профобразования 69
34 забайкальца заразилось COVID — суточный прирост увеличивается уже 2 недели 56
Троллейбус провалился на месте раскопок ТГК-14 в центре Читы 45
Жители села в Забайкалье сами покупают перчатки для похода к гинекологу и стоматологу 34