Премьера детского спектакля «Не Ёжик» (4+) от французского режиссёра состоится 6 октября

Кукольный театр «Тридевятое царство» в Чите 6 октября откроет новый сезон и представит постановку для детей «Не Ёжик» (4+) от французского режиссёра, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель театра.

«Ролан Бонин приехал в наш театр за новым опытом и в течение нескольких месяцев готовил очень милый, но в то же время поучительный спектакль. В нём описывается история одного ёжика, который пытался соответствовать ожиданиям окружающим. Несмотря на то, что постановка кукольная и предназначена для детей, мысль в ней заложена очень глубокая. В воскресенье 6 октября мы приглашаем всех жителей города на премьеру», — рассказал собеседник агентства.

Постановка отличается немногочисленными, но очень яркими и выразительными куклами и декорациями. Их изготавливали специально в Санкт-Петербурге и Кирове. А костюмы для актёров шили в Чите. Особенность постановки в том, что актёры не прячутся за ширмой.

«Мы уверены, что спектакль понравится не только детям, но и родителям. Каждый найдёт в нём моменты и посмеяться, и задуматься, а, возможно, и поплакать», — добавил представитель театра.