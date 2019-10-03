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Премьера детского спектакля «Не Ёжик» (4+) от французского режиссёра состоится 6 октября

Кукольный театр «Тридевятое царство» в Чите 6 октября откроет новый сезон и представит постановку для детей «Не Ёжик» (4+) от французского режиссёра, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель театра.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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«Ролан Бонин приехал в наш театр за новым опытом и в течение нескольких месяцев готовил очень милый, но в то же время поучительный спектакль. В нём описывается история одного ёжика, который пытался соответствовать ожиданиям окружающим. Несмотря на то, что постановка кукольная и предназначена для детей, мысль в ней заложена очень глубокая. В воскресенье 6 октября мы приглашаем всех жителей города на премьеру», — рассказал собеседник агентства.

Постановка отличается немногочисленными, но очень яркими и выразительными куклами и декорациями. Их изготавливали специально в Санкт-Петербурге и Кирове. А костюмы для актёров шили в Чите. Особенность постановки в том, что актёры не прячутся за ширмой.

«Мы уверены, что спектакль понравится не только детям, но и родителям. Каждый найдёт в нём моменты и посмеяться, и задуматься, а, возможно, и поплакать», — добавил представитель театра.

 
Тридевятое царство, Забайкальский государственный театр кукол, ул. Верхоленская, 2
  • 8 (3022) 31-13-95
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