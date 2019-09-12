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ЧИ БГУ

Читинский институт БГУ подготовит к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ

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Читинский институт Байкальского государственного университета пригласил школьников 8-11 классов на 8-месячные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 сентября представитель института.

«Занятия проходят в мини-группах от 3 до 7 человек, что позволяет реализовать индивидуальный подход. У каждого школьника мы находим пробелы в знаниях и устраняем их, проводим регулярные тесты по всем пройденным темам, отрабатываем технологию и навыки выполнения заданий первой и второй частей экзамена. Программа разработана так, чтобы школьники могли эффективно готовиться к ЕГЭ или ОГЭ и получили полный набор знаний», — рассказал собеседник агентства.

Подготовка начнётся с 30 сентября и будет проводиться по базовой и профильной математике, русскому языку и литературе, информатике, физике, биологии, обществознанию, истории, английскому и китайскому языкам. Предлагается два варианта: курсовая подготовка по одному предмету или комплексная по любым выбранным предметам.

Преподаватели института — опытные педагоги, кандидаты наук и сами являются экспертами ЕГЭ.

По окончании курсов школьники получат сертификат, который оценивается как индивидуальное достижение и даёт дополнительные баллы в рейтинг при поступлении в ЧИ БГУ (Читинский нархоз) и БГУ (Иркутск). Это повышает шансы прохождения конкурса и поступления на бюджетные места.

С 16 по 20 сентября для всех желающих вуз проведёт открытые бесплатные занятия по наиболее сложным темам ОГЭ и ЕГЭ. На них же более подробно расскажут и о подготовке к экзаменам.

Предварительно записаться на курсы можно по телефону — 32-34-21 (в рабочее время) либо на сайте.

 
Читинский институт Байкальского государственного университета, ул. Анохина, 56
  • 8 (3022) 32-34-21

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1991 от 10 марта 2016 г.

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