Народный артист России Эдуард Артемьев откроет концертный сезон в филармонии в Чите

Фото: Пресс-служба филармонии Все новости Забайкалья и города Читы

Народный артист России, четырёхкратный лауреат Государственной премии Эдуард Артемьев 15 сентября поучаствует в открытии концертного сезона в Забайкальской краевой филармонии в Чите, сообщили ИА «Чита.Ру» 9 сентября в пресс-службе филармонии.

«При поддержке Министерства культуры Российской Федерации забайкальцам впервые будет представлена музыкально-драматическая сюита «Алтайский сказ. Полёт над временем» (6+). Она создана известнейшим московским композитором Эдуардом Артемьевым и творческим содружеством специалистов Государственной филармонии Алтайского края. Сюита основана на синтезе музыки, компьютерной графики и художественного слова», — уточнили в пресс-службе.

Эдуард Артемьев — народный артист РФ, лауреат Государственных премий, лауреат российских и зарубежных кинопремий, признанный лидер

российской электронной музыки, автор музыки к фильмам: «Солярис», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сталкер», «Сибириада», «Урга – территория любви», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Утомлённые солнцем».

Концерт с его участием начнётся в 16.00.