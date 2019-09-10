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Народный артист России Эдуард Артемьев откроет концертный сезон в филармонии в Чите

,
Пресс-служба филармонии
Фото: Пресс-служба филармонии

Народный артист России, четырёхкратный лауреат Государственной премии Эдуард Артемьев 15 сентября поучаствует в открытии концертного сезона в Забайкальской краевой филармонии в Чите, сообщили ИА «Чита.Ру» 9 сентября в пресс-службе филармонии.

«При поддержке Министерства культуры Российской Федерации забайкальцам впервые будет представлена музыкально-драматическая сюита «Алтайский сказ. Полёт над временем» (6+). Она создана известнейшим московским композитором Эдуардом Артемьевым и творческим содружеством специалистов Государственной филармонии Алтайского края. Сюита основана на синтезе музыки, компьютерной графики и художественного слова», — уточнили в пресс-службе.

Эдуард Артемьев — народный артист РФ, лауреат Государственных премий, лауреат российских и зарубежных кинопремий, признанный лидер
российской электронной музыки, автор музыки к фильмам: «Солярис», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сталкер», «Сибириада», «Урга – территория любви», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Утомлённые солнцем».

Концерт с его участием начнётся в 16.00.

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Эдуард Артемьев наряду с Алексеем Рыбниковым - две глыбы мирового уровня!

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