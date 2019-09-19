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19 ДЕКАБРЯ 2019
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Dance Day c мастер-классом от участника шоу «Танцы» Дмитрия Богаченко пройдёт в «Новосити»

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Dance Day (6+) с мастер-классами от участника шоу «Танцы» на ТНТ Дмитрия Богаченко и танцовщицы из Улан-Удэ Арины Любимовой пройдёт 21 сентября в торговом центре «Новосити», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 сентября представитель центра.

«Дмитрий Богаченко проведёт мастер-класс по дэнсхоллу, а Арина Любимова, представительница первого Vogue-дома Сибири — по вогу. Это современные стили танцев, которые в последнее время очень популярны. Ребята покажут несколько танцев, а также базовые движения, которые будут понятны даже новичкам», — рассказал собеседник агентства.

Мастер-класс по вогу начнётся в 15.30, по дэнсхоллу — в 17.00. Записываться на них не нужно, участие бесплатное.

«Мы приглашаем всех провести эту субботу с «Новосити». Мы уверены, что наш танцевальный день надолго зарядит всех участников мастер-классов энергией и хорошим настроением», — добавил представитель торгового центра.

https://vk.com
Фото: https://vk.com
 
Новосити, торговый центр, ул. Журавлёва, 79
  • 8 (3022) 21-24-34
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