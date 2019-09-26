Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче пройдёт в ТЦ «Новосити» в Чите

Праздник для всей семьи с конкурсами, энергозарядкой, шоу «взлом VEKA», презентациями и розыгрышами призов в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче пройдёт 28 сентября в ТЦ «Новосити» (0+), сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 26 сентября представитель торгового центра.

«Мы подготовили викторины, мастер-классы по рисованию на воде и загадки от героини праздника – энергосберегающей «Лампочки». В программе энергозарядка от фитнес-клуба «Тренд», презентация энергосберегающего стеклопакета, системы очистки воды и розыгрыши призов», – рассказал собеседник агентства.

Праздник #ВместеЯрче проводится правительством Забайкальского края. Цель фестиваля – популяризация энергосберегающего образа жизни и профессий топливно-энергетического комплекса.

«Эксперты «Читаэнергосбыта», «Алюкома», «Светосилы», Забайкальского РДУ, транспортной компания «Мотор» и ЗабГУ проведут консультации, расскажут и покажут, как сэкономить тепло в доме. Все желающие узнают о возможностях использования альтернативной энергии в повседневной жизни и разумном энергопотреблении», — добавил представитель торгового центра.

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