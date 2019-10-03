Бесплатная интеллектуальная игра «Мозгобойня» для детей и взрослых пройдёт в «Новосити»
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 проведёт в торговом центре «Новосити» интеллектуальную игру «Мозгобойня» (3+) для взрослых и детей, участники которой смогут выиграть нетбук и другие подарки за правильные ответы на вопросы, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 октября представитель центра.
«Игроков и зрителей ждут множество любопытных вопросов для детей и взрослых, классные подарки, невероятная атмосфера азарта и интересные ведущие. При этом игра совершенно бесплатна – нужно только заранее зарегистрироваться», – рассказал собеседник агентства.
Участвовать в «Мозгобойне» могут команды из четырёх человек, где присутствуют как минимум один взрослый от 25 лет и один ребёнок до 14 лет. Для регистрации необходимо написать в личные сообщения группы «Новосити» «ВКонтакте» слово «игра». Количество мест ограничено.
Начало мероприятия – 5 октября в 16.00.
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