Гироскутер разыграют среди гостей на закрытии мотосезона в «Новосити»
Гироскутер разыграют среди присутствующих на закрытии мотосезона (12+), которое пройдёт 14 сентября в торговом центре «Новосити», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 12 сентября представитель торгового центра.
«Мотоциклетный рёв, крутая байкерская экипировка, конкурсы и розыгрыш гироскутера среди присутствующих. Всё это ожидает гостей закрытия мотосезона, — уточнил собеседник агентства.
Праздник начнётся в 14.00. Организаторы мероприятия общественная организация«МотоСовет Чита» и центр развития и отдыха «Вкубе».
Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону 21-24-34, или в группе «ВКонтакте».
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Общественница Валентина Дымченко получила «Звезду Дальнего Востока» от Трутнева 88
Депутаты Забайкалья согласились дать льготы на тепло религиозным организациям 56
«Неважно, сколько — работают достойно»: Томских отказался обсуждать зарплаты учителей 39
Около 400 человек пришли на запуск новогодней иллюминации на пл. Декабристов в Чите 39
Осипов поручил решить топливный кризис в Ононском районе 35