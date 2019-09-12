Гироскутер разыграют среди гостей на закрытии мотосезона в «Новосити»

Гироскутер разыграют среди присутствующих на закрытии мотосезона (12+), которое пройдёт 14 сентября в торговом центре «Новосити», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 12 сентября представитель торгового центра.

«Мотоциклетный рёв, крутая байкерская экипировка, конкурсы и розыгрыш гироскутера среди присутствующих. Всё это ожидает гостей закрытия мотосезона, — уточнил собеседник агентства.

Праздник начнётся в 14.00. Организаторы мероприятия общественная организация«МотоСовет Чита» и центр развития и отдыха «Вкубе».

Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону 21-24-34, или в группе «ВКонтакте».

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