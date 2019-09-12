ВТБ внедрил новую линейку пакетов расчётно-кассового обслуживания для предпринимателей
ВТБ представил обновлённую унифицированную линейку пакетов услуг расчётно-кассового обслуживания для корпоративных клиентов (РКО), которая включает четыре пакета: «На старте», «Самое важное», «Всё включено», «Большие обороты», сообщили ИА «Чита.Ру» 12 сентября в пресс-службе банка.
«Обновлённые финансовые продукты содержат полный перечень необходимых предпринимателю банковских сервисов. Кроме того, пакеты услуг «Всё включено», «Большие обороты» можно расширить дополнительными опциями, комбинируя их под свои потребности», — говорится в сообщении.
Расчётный счёт открывается как в российской, так и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. Обслуживание счёта в рублях при использовании интернет-банка, а также проведение рублёвых платежей внутри ВТБ осуществляются бесплатно. Количество включённых межбанковских переводов варьируется в зависимости от типа пакета.
Подключить пакет услуг к расчётному счёту могут действующие и новые клиенты ВТБ. Для компаний, не имеющих в банке расчётных счетов, действует пакет «На старте» без комиссии за обслуживание в течение 12 месяцев с даты открытия счёта. Для этого нужно оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделения, работающие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
«Запуск обновлённой линейки пакетов РКО поможет предпринимателям эффективнее развивать бизнес. Среди наших ближайших целей — перевод всей продуктовой линейки банка в цифровой формат, чтобы клиентам было максимально удобно взаимодействовать с нами», — процитировали в пресс-релизе руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса банка ВТБ Руслана Ерёменко.
Подробнее с условиями обслуживания можно ознакомиться на сайте банка.
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