Dress Code в Чите: У нас есть 3 магазина женской одежды в разных ценовых сегментах
Торговая сеть Dress Code в Чите обновила ассортимент осенних моделей женской одежды российского производства от недорогой до статусной в трёх своих магазинах, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 сентября представитель сети.
«Наша сеть по продаже женской одежды для офиса включает три магазина, работающих в разных ценовых сегментах. Мы являемся мультибрендом, продаём одежду только российского производства, которую закупаем напрямую почти у 20 торговых марок. С некоторыми партнёрами сотрудничаем уже 12 лет, но всегда находимся в поиске», — сообщил собеседник агентства.
В начале сентября представители сети работали на выставке Collection Premiere Moscow 2019. Это ведущее деловое событие Восточной Европы, которое становится местом встречи руководителей отделов закупок, владельцев магазинов и ателье, дизайнеров, стилистов, фэшн-маркетологов и журналистов.
«Здесь мы делаем основные закупки, заказы и ищем новых партнёров. В этом сезоне нам будет чем порадовать наших клиенток. Например, появятся две новых торговых марки в дискаунтере на улице 9-го января, 53. Зимняя коллекция начнёт поступать в начале октября, а сейчас заканчиваются отгрузки осенних моделей. Так, недавно пришли костюмные группы от Key Fashion и Business Line, блузки и юбки от Evrika, костюмы, юбки и платья от Profito Avantage», — пояснил собеседник агенства.
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