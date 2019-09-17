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Dress Code в Чите: У нас есть 3 магазина женской одежды в разных ценовых сегментах

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Торговая сеть Dress Code в Чите обновила ассортимент осенних моделей женской одежды российского производства от недорогой до статусной в трёх своих магазинах, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 сентября представитель сети.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

«Наша сеть по продаже женской одежды для офиса включает три магазина, работающих в разных ценовых сегментах. Мы являемся мультибрендом, продаём одежду только российского производства, которую закупаем напрямую почти у 20 торговых марок. С некоторыми партнёрами сотрудничаем уже 12 лет, но всегда находимся в поиске», — сообщил собеседник агентства.

В начале сентября представители сети работали на выставке Collection Premiere Moscow 2019. Это ведущее деловое событие Восточной Европы, которое становится местом встречи руководителей отделов закупок, владельцев магазинов и ателье, дизайнеров, стилистов, фэшн-маркетологов и журналистов.

«Здесь мы делаем основные закупки, заказы и ищем новых партнёров. В этом сезоне нам будет чем порадовать наших клиенток. Например, появятся две новых торговых марки в дискаунтере на улице 9-го января, 53. Зимняя коллекция начнёт поступать в начале октября, а сейчас заканчиваются отгрузки осенних моделей. Так, недавно пришли костюмные группы от Key Fashion и Business Line, блузки и юбки от Evrika, костюмы, юбки и платья от Profito Avantage», — пояснил собеседник агенства.

О новостях Dress Code, поступлениях, скидках и акциях можно узнать, подписавшись в группу «ВКонтакте».

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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*Дресс код

 
Dress Code, ул. Лермонтова, 10
  • 8 (3022) 26-79-79
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