Общаться со сверстниками за рубежом на английском научит школьников «Енот-полиглот» в Чите

Языковая школа «Енот-полиглот», которая стала членом международного клуба по обмену письмами среди школ английского языка, открыла набор в группы для учеников начальной школы, средних классов и подготовки к единому государственному экзамену, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 сентября представитель школы.

«Мы набираем школьников разных возрастов. Наша школа стала членом международного клуба по обмену письмами среди школ английского языка. В сентябре, например, отправили письма в Бразилию, теперь ждём от них ответа. Преподаватели проживали в англоязычных странах, преподают реальный язык, могут передать свою любовь к английскому детям, рассказать о его практической пользе», — добавил представитель школы.

Школа «Енот-полиглот» обучает с утра и с обеда учеников разных смен, создаёт все условия, чтобы они смогли расслабиться и учить английский с удовольствием. Ученики практикуют письменную речь, начинают пользоваться языком, расширяют кругозор.

«Занятия проходят 2 раза в неделю по часу в мини-группах до 6 человек. Мы отслеживаем прогресс каждого ученика и постоянно работаем с обратной связью. Помимо классических уроков за партами, проводим занятия с подушками на полу, чтобы сохранить баланс между формальным и неформальным обучением», — уточнил собеседник агентства.

Записать ребёнка в языковую школу «Енот-полиглот» можно по телефону 50-50-70 или в форме ниже. Узнать подробную информацию, новинки и акции — в Instagram, «Вконтакте», в «Одноклассниках».

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Енот-полиглот, ул. Красноярская, 24а (Бизнес-центр «Омега», офис 504)

ИП Абрамова Татьяна Константиновна. ОГРНИП 318753600014537. Занятия проходят в форме клуба со свободным посещением. Образовательные программы не реализуются. Не является образовательной деятельностью.