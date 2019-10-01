Лечебные программы со скидкой 20% будут действовать весь октябрь в «Академии Здоровья»

«Академия Здоровья» в Чите запустила скидку 20% до 31 октября на услуги по обследованию сердца и перикарда, комплексному исследованию организма в виде регистрации звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием и врачебные лечебно диагностические услуги для позвоночника, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 октября представитель клиники.

Фото: предоставлено рекламодателем Все новости Забайкалья и города Читы Фото: предоставлено рекламодателем Все новости Забайкалья и города Читы

«К юбилею нашей клиники мы запускаем акцию со скидками 20% на программы «Здоровый позвоночник» и «Бархатный сезон», куда входят лечение климатическими воздействиями и другие релакс-процедуры. Помимо этого можно будет проверить сердце по программе «Кардио-мини» с приёмом кардиолога и регистрацией электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в органах и тканях с их последующей расшифровкой и описанием, а также другие внутренние органы по программе «Комплексное УЗИ» — от желудка до щитовидной железы со скидкой», — уточнил собеседник агентства.

Стоимость программ «Здоровый позвоночник» со скидкой будет составит 4 тысячи рублей, «Бархатный сезон» — 6 130 рублей, «Кардио-мини» — 2 240, а комплексное исследование организма в виде регистрации звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием можно будет сделать всего за 3 120 рублей.

Подробности акции и список процедур со скидкой можно найти на сайте клиники, а записаться на исследование — по телефонам: 401-911, 217-911.