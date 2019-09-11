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    Результаты выборов

    Переизбравшийся в гордуму ректор ЗабГУ проиграл лишь на 1 участке из 4 — в здании ЗабГУ

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    Ректор Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) Сергей Иванов, 8 сентября вновь избравшийся в городскую думу Читы, проиграл лишь на одном из четырёх избирательных участков Верхоленского одномандатного округа — в главном корпусе ЗабГУ. Результаты голосования опубликованы в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы».

    Единоросс Иванов получил 148 голосов на участке №210, который расположен в главном корпусе университета на Александрово-Заводской, 30, и к которому приписано, в числе прочего, несколько жилых корпусов. Завершивший выборы со вторым результатом коммунист Сергей Станков набрал 166 голосов на участке в ЗабГУ.

    Победу ректору Иванову обеспечили участки в районе Сосновый бор, краевом лицее-интернате и Читинском отраслевом техникуме отраслевых технологи и бизнеса (ЧТОТиБ). Его итоговый результат — 36,3% голосов при явке 29%. Станкова поддержали 30% избирателей.

    Доля бюллетеней, признанных недействительными, составила 12,22%.

    Лицензия на осуществление образовательной деятельности№ 2292 от 28 июля 2016 года.

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    19 отзывов
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    Это смешно, Ректор. 

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    12 процентов испорченных,вот интересно кто портил бюллетени,вероятно те которые были в надомном голосовании,просто если кто то дома голосовал за коммуниста то большая вероятность что их и портили просто потом ставя галочки ещё против кого то,очень легко портить.При надомном голосовании большое значение имеет соцработник.

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    Сомневаюсь. Был наблюдателем в совершенно другом районе города. Когда вывалили бюллетени из ящика и раскладывали на кучки - за губернатора и за депутатов, краем глаза видел, что за коммуниста ни одного голоса. Те, кто голосует дома, не видят ничего кроме телевизора, а там солнцеликий - наше Всё. И все, кто на его стороне. Конечно это не вина этих людей, а беда. А вообще при подсчете строго-настрого запрещено пользоваться ручками, карандашами и т.д.

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    То, что он депутат, это пусть будет, как говорится, а то, что он как ректор не вводит ни каких новшеств в Забайкальское образование, вот это беда, детей и увозят в другие города, потому что у нас образование в вузах как при ссср, ни чего нового

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    а он должен? лишь бы ляпнуть вам. 

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    а ваши дети в других городах смогут учиться? зачем вы их туда отправляете? обычно такие как вы отличаются большим самомнением, с которым отовсюду в других городах с треском вылетают.

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    везде дети одинаковые,так же учатся в других городах,наши даже лучше.

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    а там за пределами Читы - инновации хотите увидеть? с таким подходом вас нигде не ждут. ни в Чите, которую вы обижаете, ни за ее пределами.

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    Действительно, НИ ЧЕГО нового - как были безграмотными, так и остались. Не надо никуда уезжать, не позорьте родные края.

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    При ссср было хорошее образование, а при иванове как раз ужасное качемтво преподавания! Это ужас!!студенты в разы знают больше преподавателей! А сейчас так вообще самых хороших посокращали и оставили молодых, от которых толку 0.

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    Горжусь ректором, его с целой державой на одну ступеньку ставят- это показатель! 

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    О да, вузы нынче частные, можно новое что-то вводить сплошь и рядом.и никакие минобры нам не указ, да?:

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    А вы не попутали строительный и горный техникумы? А-то округ получается на полгорода.

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    3 млн зарплата в год. А своим работникам поднял только, когда уже законом правительства к стенке приперли.. Прокатили его в глав корпусе, знают, как рулит.. 

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    Это там, где его знают лучше других! Вот где истина!

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    Как сапожник без сапог

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    там лучше его знают,вот и уступил место коммунисту,все на виду.

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    Да из второго товарища такой же коммунист как из меня троллейбус. просто я когда на участок зашел и увидел что он свою тещу наблюдателем посадил то из жалости и за него проголосовал. 

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    Бредовые выборы. 

    Голосовал в сосновом бору, было 4 кандидата:

    97г.р, безработный, необразованный - сразу нет;

    Кандидат из заб медиа группы - о нем ничего известно;

    Иванов - Едро;

    Станков - его листовки на подъездах это просто смех, человек весом кг 150-170 , сфотографирован в профиль, видимо показать "как должен выглядеть депутат"

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