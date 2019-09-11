Переизбравшийся в гордуму ректор ЗабГУ проиграл лишь на 1 участке из 4 — в здании ЗабГУ

Ректор Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) Сергей Иванов, 8 сентября вновь избравшийся в городскую думу Читы, проиграл лишь на одном из четырёх избирательных участков Верхоленского одномандатного округа — в главном корпусе ЗабГУ. Результаты голосования опубликованы в государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы».

Единоросс Иванов получил 148 голосов на участке №210, который расположен в главном корпусе университета на Александрово-Заводской, 30, и к которому приписано, в числе прочего, несколько жилых корпусов. Завершивший выборы со вторым результатом коммунист Сергей Станков набрал 166 голосов на участке в ЗабГУ.

Победу ректору Иванову обеспечили участки в районе Сосновый бор, краевом лицее-интернате и Читинском отраслевом техникуме отраслевых технологи и бизнеса (ЧТОТиБ). Его итоговый результат — 36,3% голосов при явке 29%. Станкова поддержали 30% избирателей.

Доля бюллетеней, признанных недействительными, составила 12,22%.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности№ 2292 от 28 июля 2016 года.