Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших по версии Go Mobile

Банк «Открытие» стал лауреатом премии Go Banking Awards* в номинации «Usability** (лучшая реализация базового функционала банковского приложения)». Вручение награды состоялось во время торжественной церемонии 11 сентября 2019 года, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе банка.

В основу премии за лучшее банковское мобильное приложение легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile*** по приложениям мобильного банкинга в 2019 году. В нём приняли участие 34 банка. Кредитные организации оценивались по пяти основным показателям; на основе исследования разработан рейтинг мобильных приложений.

«Мы провели большую работу по развитию дистанционного банковского обслуживания в «Открытии». В этом году мы доработали интерфейс и значительно расширили функционал мобильного приложения (3+), что даёт пользователям качественно иной клиентский опыт в их ежедневном общении с банком. Я рад, что наши усилия получили заслуженно высокую оценку не только клиентов, но и профессионального сообщества», – процитировали в пресс-службе директора департамента Digital**** банка «Открытие» Александра Пятигорского.

ПАО Банк «ФК Открытие».

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Go Banking Awards* — Гоу банкинг эвордс

Usability** — Юзабилити

Go Mobile*** — Гоу мобайл

Digital**** — Диджитал