Подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ на высокие баллы поможет «Годограф» в Чите

Федеральная сеть учебных центров «Годограф» начала набор учащихся 9-11 классов в новые группы подготовки к единому и основному государственным экзаменам на высокие баллы, которые стартуют 1 октября, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 24 сентября представитель центра.

«Для качественной подготовки мы используем собственную методическую программу, разработанную экспертами ЕГЭ. Школьники, прошедшие наши курсы, часто добиваются очень высоких результатов – от 80 и более баллов. Это напрямую влияет на поступление в хорошие вузы, а значит, на будущий профессиональный путь и успех. Мы верим, что с «Годографом» это возможно», – рассказал собеседник агентства.

Подготовку проводят одни из лучших преподавателей Читы, а в группах занимаются от 2 до 8 человек. Это позволяет уделить каждому ученику достаточно внимания и досконально проработать все темы.

Готовиться в центре можно по математике, физике, химии, биологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, английскому языку, информатике. Стоимость каждого предмета — 3,5 тысячи рублей в месяц. Для восьмиклассников открыт набор в группы по русскому языку и математике.

«Для всех, кто заключит договор до 1 октября на подготовку по двум и более предметам, цена за каждый составит 3,2 тысячи рублей. Это четыре еженедельных занятия длительностью по 120 минут по каждой дисциплине», – добавил представитель центра.

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