Подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ на высокие баллы поможет «Годограф» в Чите

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Р!
Р!
НОВОСТИ
13 СЕНТЯБРЯ 2020
Прирост заболевших COVID-19 в Забайкалье составил 66 случаев
Фото, видео, информацию о происшествиях и событиях принимает редакция «Чита.Ру» в Viber 15
Избирательные участки открылись в 27 районах края 3
Осипов призвал судиться с подрядчиком, затянувшим ремонт дороги в Забайкалье 7
Россиян предупредили о возможном подорожании картофеля 14
Терроризирующих Октябрьский собак не могут поймать, так как они прячутся в воинской части 11
Бывшего председателя сельхозкооператива в Читинском районе осудили за мошенничество 1
Мобильная связь может подорожать ещё на 5-7% - СМИ 8
Сильный ветер ожидается в Чите 13 и 14 сентября 3
12 сентября 2020
Депутата-забайкальца раскритиковали за идею снизить возраст уголовной ответственности 37
Школу за 566 млн рублей построят в селе Александровский Завод на 250 детей 14
Классы в школах №27 и №38 в Чите закрыли на карантин из-за COVID 43
Врач назвал заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса 9
Три КамАЗа мусора собрали с берега Кенона в Чите 6
Ульяновка стала первым «трезвым селом» Забайкалья — там запретили алкоголь 69
Асфальт провалился под машиной в центре Читы 18
Полицейские помогли высадить 40 тыс. саженцев сосны в Читинском районе 39
Пантомимы, клоуны и диджеи выступят на первом фестивале новой городской культуры в Чите 15
Дольщики помогли убрать мусор застройщику для ускорения сдачи проблемного дома в Чите 16
Новые правила сдачи экзаменов на водительские права начнут действовать в 2021 г. 25
Прирост больных COVID в Забайкалье достиг показателей июня — 63 человека за сутки 83
Мастерские открыли в техникуме Читы для переобучения безработных 20
Первую партию вакцины от коронавируса отправили в регионы России 5
Архитекторы Забайкалья заявили о недопустимости строительства храма у лаборатории в Чите 89
Дороги в микрорайоне для многодетных и инвалидов планируют построить за 2 года в Чите 6
Главбух сельской администрации в Забайкалье 2 года начислял себе лишнюю зарплату 18
Димитрий: Я не собираюсь у всего Забайкалья спрашивать, строить мне здесь храм или нет 319
Канцелярия и школьная форма подорожали в Забайкалье перед началом учебного года 2
Коронавирус
5066ЗАР-Й
11°ВЕЧЕР 16°
USD74.89EUR88.68

Подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ на высокие баллы поможет «Годограф» в Чите

,

Федеральная сеть учебных центров «Годограф» начала набор учащихся 9-11 классов в новые группы подготовки к единому и основному государственным экзаменам на высокие баллы, которые стартуют 1 октября, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 24 сентября представитель центра.

«Для качественной подготовки мы используем собственную методическую программу, разработанную экспертами ЕГЭ. Школьники, прошедшие наши курсы, часто добиваются очень высоких результатов – от 80 и более баллов. Это напрямую влияет на поступление в хорошие вузы, а значит, на будущий профессиональный путь и успех. Мы верим, что с «Годографом» это возможно», – рассказал собеседник агентства.

Подготовку проводят одни из лучших преподавателей Читы, а в группах занимаются от 2 до 8 человек. Это позволяет уделить каждому ученику достаточно внимания и досконально проработать все темы.

Готовиться в центре можно по математике, физике, химии, биологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, английскому языку, информатике. Стоимость каждого предмета — 3,5 тысячи рублей в месяц. Для восьмиклассников открыт набор в группы по русскому языку и математике.

«Для всех, кто заключит договор до 1 октября на подготовку по двум и более предметам, цена за каждый составит 3,2 тысячи рублей. Это четыре еженедельных занятия длительностью по 120 минут по каждой дисциплине», – добавил представитель центра.

Записаться на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ со скидкой можно по этой ссылке и по телефонам: +7 (924) 811-31-21, +7 (914) 355-0333, 71-31-21.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
8
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
9
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
10
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
11
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
12
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
13
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
14
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
15
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
16
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
17
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
18
 
Годограф, ул. Чкалова, 158, офис 45 (7 этаж)
  • 8 (3022) 71-31-21

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №88 от 14 октября 2019 года.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Набор на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ по ценам прошлого года продлил «Годограф» до 15 сентября

Набор со скидкой на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ стартовал в «Годографе» в Чите

Подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ на отличный результат поможет «Годограф» в Чите

Набор на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ со скидкой запустил «Годограф» в Чите

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Прирост больных COVID в Забайкалье достиг показателей июня — 63 человека за сутки 9012

Классы в школах №27 и №38 в Чите закрыли на карантин из-за COVID 5884

Врач назвал заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса 5756

Главбух сельской администрации в Забайкалье 2 года начислял себе лишнюю зарплату 4400

Асфальт провалился под машиной в центре Читы 4025

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Архитекторы Забайкалья заявили о недопустимости строительства храма у лаборатории в Чите 89

Прирост больных COVID в Забайкалье достиг показателей июня — 63 человека за сутки 83

Ульяновка стала первым «трезвым селом» Забайкалья — там запретили алкоголь 58

Классы в школах №27 и №38 в Чите закрыли на карантин из-за COVID 39

Полицейские помогли высадить 40 тыс. саженцев сосны в Читинском районе 36

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

Р!

Реклама на сайте Заказать

ПОПУЛЯРНОЕ
Р!

Реклама на сайте Заказать

ПОПУЛЯРНОЕ
Р!

Реклама на сайте Заказать

Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+