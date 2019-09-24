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Новый сезон КВН откроет «Мегаполис» фестивалем школьных команд в лагере «Парус» (12+)

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Дворец молодёжи «Мегаполис» откроет новый сезон фестивалем краевых школьных команд КВН (12+) – он пройдёт в лагере «Парус» с 26 по 29 сентября, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель учреждения.

«В нашем традиционном фестивале поучаствуют около 300 человек – представители школьных команд в возрасте от 7 до 17 лет. Ребята посетят мастер-классы от игроков команды КВН «Сборная Забайкальского края» и преподавателей Дворца молодёжи Забайкальского края по вокалу и хореографии. Также состоятся две полуфинальные игры, по итогам которых шесть команд пройдут в финал, а 29 сентября пройдёт гала-концерт во Дворце молодёжи на Богомягкова, 23», — рассказал собеседник агентства.

В фестивале примут участие команды из Забайкальска, Харагуна, Хилка, Тарбагатая, Новопавловки, Борзи, Могзона, Приаргунска, Красного Чикоя, Краснокаменска, Домны, Могойтуя, Урульги, Карымского, Нижнего Цасучея, Ушмуна, Агинского, Дульдурги, Дарасуна. «Мегаполис» также представит команду для участия в фестивале.

«Наш фестиваль – это площадка для развития сценических и актёрских навыков у школьников, популяризации игр КВН, поддержки талантливых детей, расширения и укрепления творческих контактов между командами КВН», — добавил представитель «Мегаполиса».

В 2019 году «Мегаполис» проводит десятый фестиваль школьных команд КВН. С 2012 года он проводится на базе лагеря «Парус». В 2012 и 2013 году гостем фестиваля стал сценарист и телеведущий Михаил Марфин.
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Мегаполис, дворец молодежи, ул. Богомягкова, 23а
  • 8 (3022) 356-330
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