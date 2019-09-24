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НОВОСТИ
13 СЕНТЯБРЯ 2020
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Фото, видео, информацию о происшествиях и событиях принимает редакция «Чита.Ру» в Viber 15
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Россиян предупредили о возможном подорожании картофеля 14
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Сильный ветер ожидается в Чите 13 и 14 сентября 3
12 сентября 2020
Депутата-забайкальца раскритиковали за идею снизить возраст уголовной ответственности 37
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Семь сертификатов по 50 т. р. разыграет (0+) в честь 7-летия «Фортуна» в Чите

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Торговый центр «Фортуна» в честь своего 7-летия запустила акцию с розыгрышем семи денежных сертификатов по 50 тысяч рублей и 25 сертификатов на покупки, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 сентября представитель торгового центра.

«Именно в наш день рождения мы решили порадовать любимых посетителей подарками — семь счастливчиков получат по 50 тысяч рублей, ещё 25 участников — по сертификату на покупки в «Фортуне». Акция длится с 13 августа, и у любого покупателя ещё есть шанс поучаствовать в ней», — уточнили собеседник агентства.

Торжественное вручение сертификатов и день рождения торгового центра пройдёт 13 октября на 2-м этаже «Фортуны» в 20.00. Подробности акции можно узнать по телефону 500-747 или на сайте.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
 
Фортуна, торгово-развлекательный центр, ул. Недорезова, 1м
  • 8 (3022) 500-747
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