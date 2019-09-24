Семь сертификатов по 50 т. р. разыграет (0+) в честь 7-летия «Фортуна» в Чите
Торговый центр «Фортуна» в честь своего 7-летия запустила акцию с розыгрышем семи денежных сертификатов по 50 тысяч рублей и 25 сертификатов на покупки, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 сентября представитель торгового центра.
«Именно в наш день рождения мы решили порадовать любимых посетителей подарками — семь счастливчиков получат по 50 тысяч рублей, ещё 25 участников — по сертификату на покупки в «Фортуне». Акция длится с 13 августа, и у любого покупателя ещё есть шанс поучаствовать в ней», — уточнили собеседник агентства.
Торжественное вручение сертификатов и день рождения торгового центра пройдёт 13 октября на 2-м этаже «Фортуны» в 20.00. Подробности акции можно узнать по телефону 500-747 или на сайте.
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