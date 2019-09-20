«Щелкунчика» (6+) и «Лебединое озеро» (12+) покажут московские артисты в филармонии в Чите
Московский театр классического балета покажет два представления русского композитора Петра Чайковского: «Лебединое озеро» (12+) и «Щелкунчик» (6+) 25 и 26 сентября на сцене филармонии в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» директор концертного агенства «Цифра Ё» Роман Пустовалов.
«Эти два произведения известного композитора Петра Чайковского — одни из самых популярных у любителей классического балета, и читинцам удастся посмотреть оба в исполнении московских артистов», — уточнил собеседник агентства.
Балет «Лебединое озеро» артисты покажут 25 сентября в 19.00, а «Щелкунчика» — 26 сентября в 19.00.
Приобрести билеты можно в кассе филармонии, а также позвонив по телефонам: 24-55-74 и 8-914-120-77-96.
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