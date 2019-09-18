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Ольга Бузова пригласила читинцев на свой концерт (12+) 24 сентября - видео

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Артистка Ольга Бузова записала видеоприглашение для жителей Сибири и Дальнего Востока, в котором пригласила в том числе жителей Читы на свой концерт (12+) 24 сентября. Видео было опубликовано 17 сентября в группе концертного агентства «Цифра Ё» «ВКонтакте».

«Совсем скоро у меня планируется долгожданный большой тур по Дальнему Востоку и Сибири, и я спешу пригласить вас всех на свои концерты. Потанцуем вместе с Бузовой под Бузову», — сообщила Ольга в видеообращении.

Концерт состоится 24 сентября в зале читинской филармонии, начало в 19.00.

Приобрести билеты можно в кассе филармонии, по номерам 24-55-74 и 8-914-120-77-96.

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И ведь пойдут😂

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Вы таки из Comedu Klab,

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а вояж по краю-СЛАБО-прям радость то какая

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сколько стоит вход в Бузову?

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танцывать пад бузавой

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Лучше бы КарМэн приехал

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не пойду, боюсь потерять моджо 

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За эти деньги я лучше в Угдан поеду, и Бузы отведаю 

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Пятый всадник апокалипсиса. )))

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не собчак  ксения 5 всадник

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Она лошадь всадника апокалипсиса.)))

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Щас брошу сенокос и картошку и помчусь на Бузову!)))

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Где то был мем про выборы можно применить к Бузовой  

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А сено не для собак косишь случайно!?Псиноводы(они же зоошизы)тут в одной теме очень помощи просят,не поделитесь?

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Ничего себе! у нее же совсем нет голоса, она что еще и петь будеть?

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Дык, у неё не только голоса нет. Короче, ничего нет.

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Не переживай, денюжка после этой вакханалии у неё зато будет :)

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Петь будет точно под фонограмму и за Большие цены на билеты. За такие деньги кто фанатеет по Бузовой можно и на компе послушать в хорошем качестве и причем бесплатно.

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Не видел и видеть не хочу.

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Это ещё ходит по земле?

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 Не только ходит но ещё и на наивных деньги зарабатывает

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Ещё скажет что буду петь в живую. 

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Не, ну наглости у нее не отнимешь! Я понимаю, если б это был благотворительный (бесплатный) концерт, то можно делать такие приглашения, но тут-то. в наглую зазывает народ, мол, приходите, покупайте билеты, а я на вас заработаю денежку, при чем немалую! 

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Актерами, певцами, руководителями, сейчас становятся не благодаря таланту, а за счет денег и связей, страна деградирует..

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Не только эти вот из дома не по одному кругу прошли 

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Вот  шанс Роспотребнадзору  проверить соблюдение  закона "О защите прав потребителей".  Ведь наверняка будет петь под фанеру и не сообщит  посетителям об этом.  Пора всех безголосых  выводить  на чистую воду.  Люди, почему вы  позволяете себя обманывать  и за это еще платить огромные деньги. Пора изгнать пиявок и дать возможность  выйти на сцену достойным, которых приятно  слушать.  Помню первый раз  в 80 х годах был концерт  Сергея Захарова в ОДОСА. Вот это голосище и  на сегодня воспоминания о том концерте самые теплые.   А благотворительность не для мозгов  Бузовой.  Она как пиявка высасывает  денежки  простого народа для  своей распутной жизни. Вспомните "Дом 2", что вызывает  рвотный рефлекс. 

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Да представляю Алла Пугачева или Киркоров я буду петь под фонограму расходитесь или слушайте! вы сами поняли что сказали? 

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Очень понятно.  На Пугачеву и Киркорова я тоже не хожу.   Как Киркоров  опозорился на новой волне? Все знают, что они  поют под фанеру, но почему то дат себя обманывать. Странно? Вот поэтому и процветает  этот обман, на котором они бессовестно  зарабатывают миллионы.

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О желчь поперла,не трогать Бузову,сидите на лавке и лузгайте семки под Захарова

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Поет под фонограмму(в интернете это обсуждалось).Странно,неужели народ пойдет  на эту певичку?

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Я бы и бесплатно не пошел.

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в лобное место я бузову я бузову

я бузову я бузову

я бу-зо-ву! я бу-зо-ву!

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Лучше Пуси Райот или Собчак через года 2-3

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малолетки туповатые пойдут

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Ну Скриптонит среди некоторых заходит и Баста хотя он за повышение пенс возраста вроде был

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Вот вы тут ее хаите и смеетесь, а она пооткрывает рот под фанеру и уедит отсюда с миллионами, открывать очередной бизнес. Уж не знаю кто стоит за ней, но она ведь уже ВЕЗДЕ, там же уже гонорары далеко за миллионы. Вот и думай, как не имея таланта вообще не в чем- быть везде, парадокс. 

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