Ольга Бузова пригласила читинцев на свой концерт (12+) 24 сентября - видео
Артистка Ольга Бузова записала видеоприглашение для жителей Сибири и Дальнего Востока, в котором пригласила в том числе жителей Читы на свой концерт (12+) 24 сентября. Видео было опубликовано 17 сентября в группе концертного агентства «Цифра Ё» «ВКонтакте».
«Совсем скоро у меня планируется долгожданный большой тур по Дальнему Востоку и Сибири, и я спешу пригласить вас всех на свои концерты. Потанцуем вместе с Бузовой под Бузову», — сообщила Ольга в видеообращении.
Концерт состоится 24 сентября в зале читинской филармонии, начало в 19.00.
Приобрести билеты можно в кассе филармонии, по номерам 24-55-74 и 8-914-120-77-96.
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