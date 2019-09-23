«Галамарт» в Чите разыграет телевизор в день рождения

Магазин федеральной сети «Галамарт» в Чите в свой день рождения 28 сентября разыграет среди покупателей телевизор диагональю 61 сантиметр и тонкой фронтальной рамкой, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель магазина.

«У наших покупателей ещё есть возможность до 27 сентября совершить покупку от 300 рублей и стать участником розыгрыша. Напоминаю, что чем больше товаров окажется в корзине, тем выше шансы выиграть, поскольку можно получить не один купон на участие», — уточнил собеседник агентства.

Гостей в этот день ждут и другие подарки от «Галамарта». Розыгрыш начнётся 28 сентября в 18.00. Подробности и другие акции можно найти на сайте.