«Галамарт» в Чите разыграет телевизор в день рождения
Магазин федеральной сети «Галамарт» в Чите в свой день рождения 28 сентября разыграет среди покупателей телевизор диагональю 61 сантиметр и тонкой фронтальной рамкой, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель магазина.
«У наших покупателей ещё есть возможность до 27 сентября совершить покупку от 300 рублей и стать участником розыгрыша. Напоминаю, что чем больше товаров окажется в корзине, тем выше шансы выиграть, поскольку можно получить не один купон на участие», — уточнил собеседник агентства.
Гостей в этот день ждут и другие подарки от «Галамарта». Розыгрыш начнётся 28 сентября в 18.00. Подробности и другие акции можно найти на сайте.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Осипов предложил безработными заменить китайцев на стройках Забайкалья 81
Лапа посоветовала забайкальцам подумать о способности здравоохранения справиться с COVID 73
Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 62
Забайкальцы за 5 дней собрали больше 10 тыс. подписей против электронных пропусков 61
Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году 57