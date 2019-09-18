Интернет-магазин электроинструментов «ЭнергоMix» с доступными ценами открылся в Чите

Компания «Читаэнергосбыт» запустила интернет-версию магазина товаров электро-, тепло- и водоснабжения «ЭнергоMix» с ценами от производителей, сообщили ИА «Чита.Ру» 18 сентября в пресс-службе компании.

«Для удобства наших клиентов, высокого уровня сервиса теперь у нас доступна интернет-версия магазина «ЭнергоMIX», где клиенты могут приобрести электротовары: электросчётчики, автоматические выключатели, распределительные щиты, розетки, выключатели, светильники, лампочки, электроинструменты. В продаже есть кабель различных видов, кабель-каналы разных размеров и цветов», — уточнили в пресс-службе.

Магазин работает напрямую с производителями и за счёт этого устанавливает на товары минимальные цены. В «ЭнергоMix» можно не только приобрести товар, но и заказать электромонтажные работы от профессиональных сотрудников энергокомпании, в том числе — замену или установку электросчётчика.

Сделать заказ в интернет-магазине удобно и быстро. Подробнее о вариантах оплаты и доставки можно узнать на сайте.

Магазин «ЭнергоMix» находится по адресу: город Чита, улица Бабушкина, 38.

Читаэнергосбыт, ул. Бабушкина, 38

АО «Читаэнергосбыт». 672039, Забайкальский край, Чита, ул. Бабушкина, 38. ОГРН 1057536132323.