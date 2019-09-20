Победители акции «Читаэнергосбыт» получили бесплатные киловатт-часы

Компания «Читаэнергосбыт» провела розыгрыш среди клиентов, зарегистрировавшихся в мобильном приложении компании (6+), и подарила победителям по 50, 70 и 100 киловатт-часов, сообщили ИА «Чита.Ру» 20 сентября в пресс-службе компании.

«Акция проводилась с 1 июня по 31 июля. Её участникам необходимо было в период проведения акции выполнить три условия: установить на телефоне приложение «Читаэнергосбыт», передать показания приборов учёта и оплатить электроэнергию», — уточнили в пресс-службе.

Компания определила 100 победителей, которым зачислила на лицевой счёт в стоимостном выражении призовые киловатт-часы. Номера лицевых счетов победителей акции можно посмотреть на сайте «Читаэнергосбыт» по ссылке.

Мобильное приложение «Читаэнергосбыт» — это удобный сервис, который всегда под рукой. С его помощью можно получать сведения о состоянии лицевого счёта, передавать показания приборов учёта, оплачивать электроэнергию в любом месте и в любое время. Установить приложение и его обновления можно бесплатно в *App Store или **Play Market.



*Ап стор

**Плэй маркет



Читаэнергосбыт, ул. Бабушкина, 38