Замшевые ботфорты и ботинки на рельефной подошве поступили в Vallenssia в Чите

Новая осенняя коллекция женской обуви из натуральной кожи, замши и экокожи, включающая ботинки на рельефной подошве ослепительно белого цвета и элегантные замшевые ботфорты, поступила в обувную сеть Vallenssia в Чите. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» сообщил представитель сети.

Фото: Диана Арнольд Все новости Забайкалья и города Читы

«Мы основательно подготовились к осеннему сезону и готовы одеть жительниц Читы в самые модные модели сезона. Кожаные и замшевые полусапожки и ботфорты, не выходящие из моды массивные кроссовки, ботильоны с оригинальным декором в виде заклёпок, цепей и инкрустации камнями — ассортимент приятно удивит даже взыскательных покупательниц», — рассказал собеседник агентства.

Особым успехом сейчас пользуется обувь молочного и белого цветов. В Vallenssia можно подобрать и грубые ботинки на шнуровке, и высокие кроссовки на рельефной подошве, и очень женственные ботильоны на оригинальном каблуке.

Вся обувь изготовлена из кожи, замши и высококачественной экокожи на крупных фабриках Пекина, Турции, Германии и России. На коллекции прошлых сезонов действует скидка 30%.

В связи с закрытием салона в «Эльдорадо» вся обувь в этом отделе будет продаваться со скидкой 40% до 5 октября.

«На покупки можно оформить мгновенную беспроцентную рассрочку до 15 тысяч рублей. Для этого понадобится только паспорт и номер телефона», — добавил представитель сети.