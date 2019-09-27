Замшевые ботфорты и ботинки на рельефной подошве поступили в Vallenssia в Чите
Новая осенняя коллекция женской обуви из натуральной кожи, замши и экокожи, включающая ботинки на рельефной подошве ослепительно белого цвета и элегантные замшевые ботфорты, поступила в обувную сеть Vallenssia в Чите. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» сообщил представитель сети.
«Мы основательно подготовились к осеннему сезону и готовы одеть жительниц Читы в самые модные модели сезона. Кожаные и замшевые полусапожки и ботфорты, не выходящие из моды массивные кроссовки, ботильоны с оригинальным декором в виде заклёпок, цепей и инкрустации камнями — ассортимент приятно удивит даже взыскательных покупательниц», — рассказал собеседник агентства.
Особым успехом сейчас пользуется обувь молочного и белого цветов. В Vallenssia можно подобрать и грубые ботинки на шнуровке, и высокие кроссовки на рельефной подошве, и очень женственные ботильоны на оригинальном каблуке.
Вся обувь изготовлена из кожи, замши и высококачественной экокожи на крупных фабриках Пекина, Турции, Германии и России. На коллекции прошлых сезонов действует скидка 30%.
В связи с закрытием салона в «Эльдорадо» вся обувь в этом отделе будет продаваться со скидкой 40% до 5 октября.
«На покупки можно оформить мгновенную беспроцентную рассрочку до 15 тысяч рублей. Для этого понадобится только паспорт и номер телефона», — добавил представитель сети.
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