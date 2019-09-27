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Замшевые ботфорты и ботинки на рельефной подошве поступили в Vallenssia в Чите

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Новая осенняя коллекция женской обуви из натуральной кожи, замши и экокожи, включающая ботинки на рельефной подошве ослепительно белого цвета и элегантные замшевые ботфорты, поступила в обувную сеть Vallenssia в Чите. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» сообщил представитель сети.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

«Мы основательно подготовились к осеннему сезону и готовы одеть жительниц Читы в самые модные модели сезона. Кожаные и замшевые полусапожки и ботфорты, не выходящие из моды массивные кроссовки, ботильоны с оригинальным декором в виде заклёпок, цепей и инкрустации камнями — ассортимент приятно удивит даже взыскательных покупательниц», — рассказал собеседник агентства.

Особым успехом сейчас пользуется обувь молочного и белого цветов. В Vallenssia можно подобрать и грубые ботинки на шнуровке, и высокие кроссовки на рельефной подошве, и очень женственные ботильоны на оригинальном каблуке.

Вся обувь изготовлена из кожи, замши и высококачественной экокожи на крупных фабриках Пекина, Турции, Германии и России. На коллекции прошлых сезонов действует скидка 30%.

В связи с закрытием салона в «Эльдорадо» вся обувь в этом отделе будет продаваться со скидкой 40% до 5 октября.

«На покупки можно оформить мгновенную беспроцентную рассрочку до 15 тысяч рублей. Для этого понадобится только паспорт и номер телефона», — добавил представитель сети.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Vallenssia, ул. Бабушкина, 104, 2 этаж (ТЦ «Караван»)
  • 8 924 379 2386
  • ул. Генерала Белика, 1 (ТЦ «Столица»)
    8 924 379 2386
    ул. Красной звезды, 70 (ТЦ «Арена», 3 этаж)
    8 924 379 2386
    ул. Ленина, 127а (ТЦ «Виктория», 2 этаж)
    8 924 379 2386
  • Vallenssia, дисконт
    ул. Ленина, 128 (отдел распродаж ТЦ «Людмила»)
    8 924 379 2386

АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 27 ноября 2014 года. Регистрационный номер — 2766.

АО «Тинькофф Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 24 марта 2015 года. Регистрационный номер — 2673.»

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