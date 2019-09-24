Ипотечную ставку до 8,9% снизил банк ВТБ

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Банк ВТБ 13 сентября снизил процентную ставку ипотечного кредитования до 8,9% годовых, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе банка.

«Осень — традиционное время, которое многие рассматривают для решения квартирного вопроса. С учётом этого ВТБ улучшил условия и снизил ставки ипотечного кредитования. До 31 октября оформить кредит по программе «Больше метров — ниже ставка» можно под 8,9%, рефинансировать действующую в другом банке ипотеку — под 9,4%», — уточнили в пресс-службе.

Дополнительную скидку 0,4% могут получить зарплатные клиенты банка, а активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» при подключении опции «Заёмщик» банк предоставляет дисконт в 0,6%.

«Банк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10% при условии, что заёмщик подтвердит занятость и доход. А по программе «Победа над формальностями» подтверждающие документы вовсе не нужны, только первоначальный взнос должен составить не менее 30% при условии выхода на сделку до 30 сентября», — добавили в пресс-службе.

Первоначальный взнос можно внести из материнского капитала. Также забайкальские семьи могут воспользоваться программой «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», по которой можно получить кредит в банках под 6% годовых. ВТБ предоставляет ставку 5% на весь период обслуживания кредита. Эти же условия распространяются на рефинансирование ранее полученной ипотеки.

В ВТБ действуют спецпрограммы с краевыми застройщиками, такими как «Региональное управление строительства» и СК «Энергожилстрой». За восемь месяцев в 2019 году более 500 забайкальских семей оформили ипотечные кредиты в ВТБ на сумму 1,2 миллиарда рублей.

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