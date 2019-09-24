Ипотечную ставку до 8,9% снизил банк ВТБ

ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Р!
Р!
НОВОСТИ
28 СЕНТЯБРЯ 2020
Группа Burito даст концерт в Краснокаменске — жителей попросили соблюдать масочный режим 8
Первых медработников начнут прививать от коронавируса в Забайкалье с 1 октября 15
Volkswagen Tiguan в подарок к новому шкафу или кухне — в Чите стартовала акция
Популярный певец Burito посетил читинский барбершоп 30
Артисты драмтеатра в Чите второй год подряд откроют сезон в Доме офицеров из-за ремонта 3
Закрытый Роспотребнадзором детский лагерь под Читой восстановят на грант в 5,5 млн рублей 12
Женщина два дня подряд крала кашпо с цветами у медклиники в Чите 24
Пенсии и детские пособия будут выплачивать в России только на карты «Мир» 17
Дом офицеров снял клип к 10-летию годовщины подвига героя-забайкальца Алдара Цыденжапова 19
82 человека вошли в общественный совет по стратегическому планированию при главе Читы 44
Подполковник МЧС задержан с наркотиками в Забайкалье - источник 52
Читинец ножом ударил в грудь оскорблявшего его мужчину 19
Забайкальский эпидемиолог рассказала о вероятности повторно заболеть коронавирусом 10
Укравший ящик для пожертвований подросток в Чите вернул часть денег и извинился 10
70 случаев COVID выявили за сутки в Забайкалье — вылечились в 10 раз меньше 10
Бессимптомных пациентов с COVID в Забайкалье отправляют домой для разгрузки больниц 48
Жеребец Эйр Джет второй год подряд взял кубок губернатора Забайкалья 5
Тарифы на электроэнергию вырастут для россиян на 5% в 2021 году 42
Щеглова объяснила, почему край не вводит карантин во время второй волны COVID 61
Читинцы высадили более 200 акаций и рябин в будущем сквере на КСК 15
Студенты и тарифы ЖКХ «разогнали» инфляцию в сфере услуг в Забайкалье 13
Небольшие дожди и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Забайкалье 27 сентября
Забайкальцы сэкономили деньги на отпусках и начали тратить их на технику – Центробанк 20
26 сентября 2020
ДМРСУ без согласия УК и жильцов сняло тротуарную плитку около дома в Чите 18
Дракой закончился конфликт на дороге в центре Читы 41
Минфин Забайкалья выделил 50 млн р. на комфортную среду городам и посёлкам края 11
Тяжёлое течение коронавируса может вызвать пожизненный иммунитет - учёный 26
Читинец презентовал проект «Поуехали» об уехавших в Москву земляках 71
Коронавирус
6099ЗАР-Й
5°УТРО 3°
USD76.82EUR89.66

Ипотечную ставку до 8,9% снизил банк ВТБ

,
google.com
Фото: google.com

Банк ВТБ 13 сентября снизил процентную ставку ипотечного кредитования до 8,9% годовых, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе банка.

«Осень — традиционное время, которое многие рассматривают для решения квартирного вопроса. С учётом этого ВТБ улучшил условия и снизил ставки ипотечного кредитования. До 31 октября оформить кредит по программе «Больше метров — ниже ставка» можно под 8,9%, рефинансировать действующую в другом банке ипотеку — под 9,4%», — уточнили в пресс-службе.

Дополнительную скидку 0,4% могут получить зарплатные клиенты банка, а активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» при подключении опции «Заёмщик» банк предоставляет дисконт в 0,6%.

«Банк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10% при условии, что заёмщик подтвердит занятость и доход. А по программе «Победа над формальностями» подтверждающие документы вовсе не нужны, только первоначальный взнос должен составить не менее 30% при условии выхода на сделку до 30 сентября», — добавили в пресс-службе.

Первоначальный взнос можно внести из материнского капитала. Также забайкальские семьи могут воспользоваться программой «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», по которой можно получить кредит в банках под 6% годовых. ВТБ предоставляет ставку 5% на весь период обслуживания кредита. Эти же условия распространяются на рефинансирование ранее полученной ипотеки.

В ВТБ действуют спецпрограммы с краевыми застройщиками, такими как «Региональное управление строительства» и СК «Энергожилстрой».

За восемь месяцев в 2019 году более 500 забайкальских семей оформили ипотечные кредиты в ВТБ на сумму 1,2 миллиарда рублей.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
 
ВТБ, ул. Чкалова, 136
  • 8 800 100 2424

Банк ПАО «ВТБ». Генеральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Объём продажи ипотеки увеличил ВТБ в Забайкалье более чем в 1,5 раза

ВТБ: спрос на дальневосточную ипотеку вырос вдвое после снижения ставок до 1%

Почти 350 млн. руб. выделил ВТБ пострадавшему бизнесу Забайкалья

Программы по рефинансированию и кредитам под 7,5% годовых продлил ВТБ до 30 сентября

Сервис дистанционной реструктуризации кредитов на автомобили запустил ВТБ

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Щеглова объяснила, почему край не вводит карантин во время второй волны COVID 17738

Подполковник МЧС задержан с наркотиками в Забайкалье - источник 8855

Бессимптомных пациентов с COVID в Забайкалье отправляют домой для разгрузки больниц 4748

70 случаев COVID выявили за сутки в Забайкалье — вылечились в 10 раз меньше 3997

Читинец ножом ударил в грудь оскорблявшего его мужчину 3829

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Щеглова объяснила, почему край не вводит карантин во время второй волны COVID 61

Подполковник МЧС задержан с наркотиками в Забайкалье - источник 52

Бессимптомных пациентов с COVID в Забайкалье отправляют домой для разгрузки больниц 48

82 человека вошли в общественный совет по стратегическому планированию при главе Читы 44

Тарифы на электроэнергию вырастут для россиян на 5% в 2021 году 42

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

Кино
Р!

Реклама на сайте Заказать

Кино
Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+