Концерт и бесплатная автограф-сессия поэтессы Ах Астаховой пройдут в Чите 30 сентября

Известная поэтесса Ах Астахова 30 сентября проведёт в Чите бесплатную автограф-сессию (12+) в торговом центре «Новосити», а позднее в этот же день представит поэтический моноспектакль «Без грима» на сцене Дома офицеров, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 сентября представитель «Новосити».

«Автограф-сессия стартует в торговом центре в 15.00. Поэтесса будет общаться с поклонниками, отвечать на вопросы, фотографироваться и, возможно, прочитает отрывок из своего нового моноспектакля. Всё это – абсолютно бесплатно», – рассказал собеседник агентства.

Сам моноспектакль начнётся в 19.00 на сцене Дома офицеров. Билеты на него можно приобрести во всех филиалах «Сибкассы».

«Её стихи всегда актуальны. В этих маленьких посланиях – и реальная повседневная жизнь, и сокровенные мечты. Непростые взаимоотношения между людьми, далёкие путешествия, интимные впечатления, мысли и секреты из самой глубины сердца – и, вместе с тем, удивительная лёгкость и простота подачи. Расколоть потаённый смысл и прочувствовать стихотворения помогает живое музыкальное сопровождение, с которым проходят все выступления поэтессы», – добавил организатор.