ЧИБГУ презентовал лабораторию по исследованию проблем Забайкалья и соседних стран

В Читинском институте Байкальского госуниверситета состоялась презентация Забайкальской лаборатории Института экономических исследований ДВО РАН, которая ориентирована на исследования международных и межрегиональных проблем Забайкалья и сопредельных стран. Об этом ИА «Чита.Ру» 25 сентября сообщил представитель ЧИБГУ.

«На презентации состоялся научно-методический семинар, на котором присутствовали научный актив и молодые учёные Читинского института. Также прошла встреча делегации Института экономических исследований ДВО РАН, Байкальского госуниверситета и Читинского института БГУ с руководством Забайкальского края, где обсуждались направления научных исследований, связанные с социально-экономическим развитием Забайкальского края в составе Дальневосточного федерального округа (ДФО)», — рассказал собеседник агентства.

Открытие лаборатории стало возможным после вхождения Забайкальского края и республики Бурятия в состав ДФО. Её создание знаменует собой продолжение работы по формированию сетевого научного взаимодействия Института экономических исследований ДВО РАН с ведущими университетами региона.

Аналогичные лаборатории открыты во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета, в Благовещенске на базе Амурского аграрного университета, а также в Москве на базе Центрального экономико-математического института РАН.

Читинский институт Байкальского государственного университета, ул. Анохина, 56

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