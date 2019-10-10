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Зимние шины, масла, антифризы и аккумуляторы поступили к холодам в «Шину Резину» в Чите

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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Новые модели зимних шин всех размеров, литые и штампованные диски, аккумуляторы, антифризы, масла и другие технические жидкости по доступным ценам поступили к зиме в магазин «Шина Резина» на Олимпийской, 2, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 октября представитель магазина.

«С наступлением холодов многие не торопятся менять резину, а это стоит сделать уже сейчас. Во-первых, от своевременности процедуры зависит безопасность на дороге. А во-вторых, не придётся потом стоять в очереди на шиномонтаж. Мы предлагаем качественные шины японского, китайского, белорусского и российского производства. В том числе, есть в наличии модели Triangle, Toyo, Yokohama, Bridgestone, Goform, «Белшина», – добавил представитель магазина.

При подготовке автомобиля к зиме водителям могут понадобиться литые и штампованные диски, автокамеры, чехлы для салона и другие аксессуары – они также представлены в ассортименте магазина.

«Перед зимой нужно обязательно проверять и менять большинство технических жидкостей. Для этого мы предлагаем своим покупателям моторные масла с различными характеристиками, антифриз, тосол, тормозную жидкость. А сделать правильный выбор в соответствии с моделью автомобиля помогут наши высококвалифицированные консультанты», – добавил представитель магазина.

Больше информации об ассортименте – во «ВКонтакте» и Instagram.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Шина Резина, магазин, ул. Олимпийская, 2
  • 8 914 489 9375
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