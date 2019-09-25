Ипотечная ставка от 8,9% по акции начала действовать в Россельхозбанке

Россельхозбанк снизил процентные ставки на ипотеку по акции «Мечты сбываются», благодаря которой оформить кредит можно от 8,9% годовых c первоначальным взносом от 20% от суммы, сообщили ИА «Чита.Ру» 25 сентября в пресс-службе банка.

«Оформить ипотеку на покупку жилья на первичном или вторичном рынках или даже на таунхаус по акции можно будет до 1 октября 2019 года. Предложением смогут воспользоваться молодые семьи и обладатели материнского капитала. Кредит выдаётся без комиссий с максимальным сроком до 30 лет», — уточнили в пресс-службе.

Для оформления ипотеки нужно будет подтвердить доход по форме банка. Клиент сможет сам выбрать схему оплаты и погасить кредит досрочно без штрафных санкций.

Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотеки представлены на сайте банка.

Россельхозбанк открылся в 2000 году и сегодня входит в число крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупных российских банков. Читинский региональный филиал работает в Забайкалье с 2001 года и имеет 16 дополнительных офисов по всему краю.

Фото: предоставлено рекламодателем Все новости Забайкалья и города Читы

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