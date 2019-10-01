Скидки до 50% на окна и балконы из профиля Veka продлятся до 15 октября в Чите
Салон «Доступные окна» до 15 октября продлит акцию на все пластиковые окна и остекление балконов из немецкого профиля Veka со скидками до 50%*, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 октября представитель салона.
«Классические окна из надёжного немецкого профиля Veka и мультифункциональные окна с противовзломной фурнитурой Titan и напылением серебра для лучшего теплосбережения помогут этой зимой защититься от морозов и сквозняков. Поставить пластиковые окна недорого можно не только в квартиру, но и в загородные дома, офисы и другие помещения. Также компания изготавливает окна нестандартных цветов и форм», – рассказал собеседник агентства.
До 15 октября цены на окна и балконы изготовят со скидкой до 50%. Например, окно для дома из бруса размером 1000*1200 миллиметров, с поворотно-откидной створкой, москитной сеткой, отделкой откосов, подоконником и установкой сейчас стоит всего 14,2 тысячи рублей вместо 18,2 тысячи.
«К тому же замеры, доставка по городу, подъём на этаж и вывоз мусора полностью бесплатны», – добавил представитель салона.
Также компания «Доступные окна и двери» занимается установкой входных металлических дверей Ferroni российского производства, рольставен и натяжных потолков. Доступны кредит и беспроцентная рассрочка**.
Рассчитать стоимость можно на сайте и по телефону: 21-75-43.
*Скидки не распространяются на монтаж и комплектующие к окнам.
**ООО «Русфинанс Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.
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